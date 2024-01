Tellado avisa al PSOE que llevará a Europa que se puedan amnistiar delitos de terrorismo: "Es nuestra obligación"

Considera que si el PSOE da luz verde a la Ley de Amnistía implicará su "deserción del constitucionalismo"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha avisado este este martes al PSOE que llevará a Europa lo que está ocurriendo con la Ley de Amnistía y que abra la puerta a amnistiar delitos de terrorismo. Según ha recalcado, es "obligación" del PP trasladar la información "necesaria" para que la Comisión Europea pueda actuar.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha indicado que Europa "mira con atención y con preocupación" lo que está sucediendo en España con la tramitación de la esa norma, "que además semana a semana pone encima de la mesa consideraciones cada vez más preocupantes, como el hecho de que pueda servir para amnistiar delitos de terrorismo, tal y como pretenden los socios de Sánchez".

"Y por lo tanto, es nuestra obligación trasladar a Europa toda la información necesaria para que la Comisión Europea pueda actuar dentro del margen de sus competencias", ha declarado Tellado, que ha garantizado que el PP acudirá "a todas las instancias posibles para tratar de frenar la Ley de Amnistía", entre ellas la Comisión Europea, que es un "foro fundamental" que "observa con profunda preocupación lo que está pasando en España".

Tellado ha destacado que todo terrorismo es condenable porque "no hay terrorismo bueno o malo" como, a su juicio, pretenden hacer ver desde el PSOE. "No hay terrorismo light o low cost", ha dicho, para explicar que le corresponde a un juez determinar si lo que pasó en Cataluña fue terrorismo. "No le correspondea un Gobierno indultarlo, antes de ser juzgado, por cálculo parlamentario", ha apostillado.

RESPONDE A VOX

Asimismo, y después de que Vox haya exigido al PP que paralice la Ley de Amnistía en el Senado, Tellado ha respondido a la formación de Santiago Abascal que el PP usará "todos resortes jurídicos" a su alcalde "para impedir que esta ley se pueda aprobar".

"Lo que nadie nos puede pedir es que incumplamos la ley para parar una ley. Y por lo tanto, yo creo que Vox debería entender que a veces hace planteamientos que el ordenamiento jurídico no contempla y por lo tanto nosotros desde la ley trataremos de impedir la aprobación de la ley de amnistía", ha afirmado.

El dirigente del PP ha subrayado que la culminación de la ley de amnistía en el Pleno del Congreso implicará "la deserción del constitucionalismo" por parte del PSOE, ya que esta norma es "el peor ejemplo de lo que es capaz de hacer un hombre para retener el poder".A su entender, la Ley de Amnistía es "la mayor trama de corrupción política de la historia democrática".

"El PSOE desertará del constitucionalismo si cree que el Estado de Derecho puede ser moneda de cambio para la investidura de un presidente y para su permanencia en el cargo", ha abundado el portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja.

"UN DÍA NEGRO"

Tellado ha afirmado que si al final esta tarde se aprueba la ley de amnistía en el Pleno del Congreso será "un día negro" para todos aquellos que creen en "la buena política, en el Estado de Derecho y en la igualdad de los españoles".

Además, ha resaltado que esa norma se aprobará "en contra del criterio de los letrados del Congreso de los Diputados, en contra de la gran mayoría de operadores jurídicos" de España y del "criterio de académicos y referentes de la sociedad civil", así como de "millones de españoles" que salieron el pasado domingo a la calle a protestar.

Tellado ha criticado que Pedro Sánchez "insulte" a los españoles que no están de acuerdo con sus decisiones y dicen "no" a la manistía, situándolos en la "fachosfera". A su entender, sus palabras evidencian que es un presidente "empeñado en levantar muros para separar a los españoles" y que "gobierna únicamente para sus socios de investidura, dando la espalda incluso a sus propios votantes".