Tellado critica que Sánchez "juegue a los espías con sus socios de gobierno" mientras familias no llegan a fin de mes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha criticado que Pedro Sánchez "juegue a los espías con sus socios de gobierno" mientras hay familias que "no son capaces de llegar a final de mes".

En el Congreso local del PP de Santiago, Tellado ha fijado como objetivo de los populares llevar a Núñez Feijóo a la Moncloa "no porque el PP quiera el poder por el poder", sino para "resolver los problemas que acechan a muchas familias que no son capaces de llegar a final de mes y ven como la inflación les come el sueldo y los ahorros".

Asimismo, ha puesto en valor la lealtad que asegura "está en el AND del Partido Popular", frente a un Gobierno para el que "todo sirve para seguir un día más en el poder".

"El presidente del Gobierno un día se despierta y cesa a sus colabores cercanos, otro día decide espiar los teléfonos de sus socios de investidura y al día siguiente traiciona sus principios. Todo sirve para seguir un día más en el poder", ha señalado.

Ante esto, ha pedido "arrimar el hombro" con "unidad" para conseguir el objetivo del PP: "Llevar a Feijóo a la Moncloa". En este sentido, ha remarcado que "no será fácil y no hay nada hecho".