Tellado dice que el Gobierno utiliza el protocolo de CyL como "cortina de humo" a la ley del sí es sí

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario nacional de Organización del PP, Miguel Tellado, ha señalado este miércoles que el Gobierno utiliza el protocolo de atención a mujeres embarazadas de Castilla y León como "cortina de humo" a la ley del sí es sí.

"Castilla y León no va a modificar el protocolo de atención a las mujeres embarazadas, lo ha manifestado públicamente el presidente de la comunidad Fernández Mañueco, que nadie tenga ningún temor y, por lo tanto, todo lo demás creo que se trata de un debate estéril, que no conduce absolutamente a nada. Es verdad que es un debate que interesa de forma muy especial al PSOE, que ha encontrado en este debate estéril una gran cortina de humo para tapar el verdadero ataque a las mujeres que se ha producido con la aprobación de la ley del sí es sí", apuntilló en rueda de prensa.

Todo ello, dijo, después de que el Gobierno haya "abaratado las penas a más de 190 agresores sexuales con condenas firmes", por lo que aseguró que "sorprende" que se establezcan "bulos sobre modificaciones de un protocolo que no va a ser modificado".

En este sentido, ha subrayado que el protocolo de Castilla y León "se mantiene tal y como está", garantizando "todos los derechos de las mujeres embarazadas" en la comunidad y en "todos" los sitios donde gobierna el PP.

De todos modos, indicó que al PSOE "le interesa" que se hable "mucho de esto para tapar lo que han hecho con la ley del sí es sí, una ley que ha permitido que 196 agresores hayan visto reducida sus penas por agresiones sexuales a mujeres y que hoy haya una treintena de violadores en la calle, en libertad, antes de tiempo por la aprobación" de esta norma.

Así le ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que "no ha pedido disculpas por el error" de la ley y que "se niega a corregir esa vergüenza", critique "no sé sabe quien por algo que no se va a hacer". "A mí me parece un ejercicio de cinismo por parte del PSOE y por parte del presidente del Gobierno inadmisible", apostilló.

Tellado ha afirmado que desde el PP se respetan los derechos de las mujeres y mandan "a prisión, como ordena la legislación vigente, a los agresores sexuales cuando son condenados por sentencia firme" si alguien ha causado un "daño grave a las mujeres y especialmente grave a las víctimas de agresiones sexuales". Por ello ha dicho "no" aceptar lecciones sobre el respeto a los derechos de las mujeres, ya que son "tan respetuosos como los demás".