Tellado dice que a Montero y a PSOE no les preocupa su calvicie sino que no tiene "pelos en la lengua" y les planta cara

Asegura que el PSOE está "tremendamente nervioso" porque "sabe que en la calle ha perdido el respaldo social" ante lo que está haciendo

OURENSE, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este domingo que a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no le "preocupa" su calvicie sino que él "no tiene pelos en la lengua" y va a "plantar cara" al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, ha achacado esas declaraciones de la ministra a que el PSOE "está tremendamente nervioso porque sabe que en la calle ha perdido el respaldo social".

Así se ha pronunciado en la segunda jornada de la XXVI Interparlamentaria que el PP celebra en Ourense, después de que Montero se refiriera a él este sábado como "este hombre que habéis mandado para Madrid, el de las gafas". "Bueno, los dos tienen gafas, --ha agregado en referencia a Alberto Núñez Feijóo-- el que tiene menos pelo, Miguel Tellado", añadió. Este sábado, algunos afiliados del PP han levantando sus gafas durante el acto en señal de apoyo a Tellado.

Al arrancar su discurso, el portavoz parlamentario del PP ha dado las gracias "al club de fans" que le ha organizado la vicepresidenta Montero. "Quiero mandarle un mensaje en nombre de ese 40% de hombres que son calvos, de ese más de 40% de la población española que tiene problemas de visión", ha exclamado, para añadir que el tema es "serio" porque hacer "burlas", "mofas" o "reírse de la gente por su imagen personal causa un daño en mucha gente".

Tras asegurar que la actitud de la ministra "ha sido francamente infantil", Tellado ha recalcado que "para desacreditar a alguien no hay que referirse a su físico" porque no hay que "juzgar a nadie por su aspecto personal".

"Nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Pero cuando alguien tiene eso interiorizado, como una vicepresidenta primera del gobierno, es una situación tremendamente grave. Yo creo que a la vicepresidenta Montero no le preocupa que yo no tenga pelo en la cabeza, lo que le preocupa es que no tengo pelos en la lengua", ha afirmado, para avisar que el PP va a "plantar cara" desde la oposición a un Gobierno que "se ha convertido en un problema para el país".

Así, ha recalcado que Montero sabe que el PSOE perdió las elecciones en julio, una cita con las urnas que ganó el PP, que representa "a una gran mayoría de españoles que no tienen un pelo de tonto" y que está en contra de lo que está sucediendo en España porque Sánchez "ha comprado la investidura" y "está entregando el Estado de Derecho".

"El PSOE está muy nervioso, está tremendamente nervioso porque sabe que en la calle ha perdido el respaldo social. Los españoles no están de acuerdo con que desde el Gobierno se ataque a un principio esencial en una democracia como es la igualdad de los españoles y, especialmente, la igualdad ante la ley", ha manifestado, para añadir que los españoles "están en contra de que desde el gobierno se ataque al Estado de Derecho a la separación de poderes".

GANAR EN GALICIA Y BLINDARLA DE LA INESTABILIDAD

En plena precampaña de las elecciones gallegas, Tellado ha afirmado que en los comicios del 18 de febrero se puede mandar un mensaje a toda España, ya que, a su juicio, una mayoría "absoluta" e "incontestable" para que siga gobernando Alfonso Rueda demostrará que en España "hay otra forma de gobernar".

Es más, ha dicho que esa victoria del PP en Galicia significará "blindar Galicia de la inestabilidad que vive el conjunto del país". "Galicia es un ejemplo de buen gobierno centrado en los problemas de las personas, que se dedica a atender a ciudadanos y tratarlos por igual y frente a eso lo que tenemos en España es un gobierno que mercadea con las políticas públicas para mantenerse el mayor tiempo posible en los sillones y en las moquetas, en la Moncloa", ha relatado.

Por eso, Tellado ha reclamado a los gallegos votar pensando en Galicia y ha destacado que el acuerdo que firmaron la líder del BNG, Ana Pontón, y el Partido Socialista ha quedado en "papel mojado" porque "no se ha cumplido absolutamente nada".

ALICIA GARCÍA ANUNCIA UN PLENO SOBRE TEMAS GALLEGOS EN EL SENADO

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado que el Senado --donde los 'populares' tienen mayoría absoluta-- debe abrirse de par en par a los españoles para convertirlo en la Cámara de la "esperanza". "Los españoles tienen que saber que no están condenados a un gobierno del PSOE cediendo permanentemente a los independentistas", ha manifestado.

García ha indicado que su "alternativa" la va a plasmar el PP en el Senado, donde los ciudadanos podrán ver que otro gobierno es posible. "Frente a las cesiones a Puigdemont, las leyes Feijóo defenderán los intereses de los españoles", ha recalcado.

Finalmente, la portavoz de los 'populares' en la Cámara Alta ha anunciado que el primer pleno ordinario será un Pleno gallego en el que se debatirán algunas de las reivindicaciones de Galicia que, según ha dicho, Sánchez no ha abordado estos años.