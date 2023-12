Tellado dice que Sánchez lo que quiere es "controlar" el CGPJ: "Para eso que no cuenten con nosotros"

Critica que el ministro de Justicia "cuestione" una sentencia del Supremo y cree que el cargo le queda "demasiado grande"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no dice la verdad" cuando asegura que quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque lo que quiere es "controlarlo" como, a su juicio, ha hecho con el Tribunal Constitucional y "con todas las instancias".

"Y desde luego para eso que no cuenten con nosotros. Nosotros no vamos a ser marionetas de Pedro Sánchez. Es verdad que Pedro Sánchez es marioneta del independentismo y que para hacer todo lo que le pide el independentismo necesita tener el control judicial, pero nosotros desde luego no vamos a colaborar en eso", ha declarado Tellado en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

El dirigente del PP ha indicado que el Gobierno podrá contar con el PP para caminar en la dirección que pide Bruselas y, que, según ha dicho, pasa por avanzar en la "despolitización de la Justicia". "Pero para controlar el Poder Judicial, como pretende Pedro Sánchez, nosotros no vamos a estar ahí", ha abundado.

DICE QUE BOLAÑOS "EMPIEZA CON MUY MAL PIE"

Y ante las declaraciones del ministro Félix Bolaños asegurando que no hay preocupación en Bruselas con la ley de amnistía, ha criticado que el ministro se "arrogue hablar en nombre de quien no le corresponde" y ha dicho que en Europa "hay una profunda preocupación sobre lo que está pasando" en España con la Ley de Amnistía.

A su entender, el ministro Bolaños "empieza con muy mal pie" por "cuestionar las decisiones de la Justicia" tras la sentencia del Tribunal Supremo anulando el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio para el Consejo de Estado.

Según ha dicho, le han encargado "el control de la Justicia y es lo que pretende hacer" con el objetivo de "silenciarla". "A mí me gustaría que desde el Gobierno, cuando se emite una sentencia judicial, digan lo mismo que decimos desde el PP, que es que respetamos las decisiones de la justicia y las acatamos", ha afirmado, para agregar que a Bolaños "el cargo le queda demasiado grande".

"EL PSOE QUIERE CRISPACIÓN"

Por otro lado, Tellado ha señalado que cuentan con un Grupo Popular "preparado" para afrontar la labor de oposición y ha asegurado que si al PSOE le "preocupa" es porque el PP ha "acertado" con los nombramientos. "Nosotros haremos una oposición responsable, seria y rigurosa. Yo sé que el Partido Socialista quiere crispación. Yo sé que el Partido Socialista necesita polarizar para que los suyos le sigan votando", ha subrayado.

Dicho esto, ha indicado que el PP no va a colaborar en esa política de "la crispación que alimenta y que necesita a Pedro Sánchez para mantenerse en el poder". "Nosotros haremos una oposición seria, rigurosa, seremos responsables, que nadie espere de nosotros insultos ni crispación", ha aseverado.

Eso sí, ha dejado claro que nadie les va a "callar" porque no pueden "fallar" a los ciudadanos que les han votado en las urnas. Dicho esto, ha subrayado que Sánchez es presidente del Gobierno "fruto de un fraude electoral" porque, según ha dicho, se presentó a las elecciones defendido lo contrario a lo que está haciendo.

"Si uno revisa la hemeroteca y la biblioteca de Pedro Sánchez, se da cuenta que los mayores engañados en nuestro país en los últimos meses han sido los votantes socialistas. Nadie votó a Pedro Sánchez para esto", ha exclamado, para asegurar que se ha hecho "una enmienda a la totalidad" a sí mismo.