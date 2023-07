Tellado: "El objetivo del PP es conseguir una gran mayoría para acabar con la política de bloques y bloqueos de Sánchez"

"La aspiración de Sánchez es perder y poder seguir gobernando con los votos de los extremistas e independentistas", ha indicado

LOGROÑO, 4 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes en Logroño que el objetivo del PP de cara a las próximas elecciones del 23 de julio es "construir una gran mayoría social para acabar con la política de bloques y de bloqueos que ha caracterizado al Gobierno de Sánchez".

Como ha reconocido en una intervención ante el Comité Ejecutivo Regional del PP de La Rioja, Sánchez "en su estado de nerviosismo decidió convocar elecciones, tras los malos resultados, con un propósito claro, que la gente no vaya a votar. Sabe que solo puede perder pero su aspiración política es perder y poder seguir gobernando no con los votos de los españoles sino con los votos de los extremistas de izquierdas e independentistas vascos y catalanes. Ese es su objetivo electoral".

Ante ello -asevera- "el PP aspira a gobernar España con una amplia mayoría para hacerlo en solitario".

Miguel Tellado ha realizado estas declaraciones durante la reunión que el Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de La Rioja ha mantenido esta tarde en su sede logroñesa. En este encuentro se han abordado asuntos relacionados con las elecciones generales del 23 de julio. También han intervenido el presidente del PP de La Rioja, Alberto Galiana, y el secretario general de esta formación política, Alfonso Domínguez.

EL 23 DE JULIO EMPIEZA "LA OPERACIÓN SALIDA" DE SÁNCHEZ

Ante todos ellos, Tellado ha pedido "sacar el partido a la calle porque hay mucha gente que nos demanda un nuevo presidente del Gobierno en España". Así, ha indicado, "el 23 de julio comenzará, de verdad, la operación salida de Sánchez para que haga las maletas y se vaya de La Moncloa".

Además, el vicesecretario de Organización del PP ha querido "felicitar, dar las gracias y pedir ayuda" al Comité Ejecutivo regional. Como ha destacado "no nos presentamos al 23 de julio para sacar un puñado de diputados. Nosotros aspiramos a gobernar porque solo así se mejora la calidad de vida de las personas. Queremos ser verdaderamente útiles para el conjunto de la ciudadanía, para los que nos votan y los que no y esa es nuestra gran responsabilidad".

A partir de ahora -ha indicado- toca pensar en el 23 de julio. "Nadie verá gobernar a Feijóo perdiendo, queremos gobernar después de ganar y de hacerlo por nosotros mismos y en solitario. Ese es el objetivo electoral de nuestro partido dentro de 19 días. Ganar y gobernar solos".

SÁNCHEZ "HA MENTIDO A TODOS"

Además, para Tellado, Pedro Sánchez es el "presidente más mentiroso, más manipulador y el que ha cometido más maldades en España. Mintió a todos durante todo el tiempo y ese es su balance".

Como ejemplos, ha dicho, "la utilización del CIS poniendo al frente a Tezanos o con la Ley del Solo Sí es Sí porque se lo advertimos muchas veces y aún así aprobaron esa Ley. Su soberbia le impide reconocer sus errores porque aprobó una Ley a sabiendas del daño que iba a causar".

Ante todo ello, "nosotros estamos aquí para revertir la situación porque España no se puede permitir cuatro años más de Sanchismo, necesita una alternativa de Gobierno a la altura".

"LA RIOJA AHORA ESTÁ BLINDADA"

Finalmente, Tellado ha dado la enhorabuena al PP riojano por su "resultado histórico" en las pasadas elecciones a la vez que ha asegurado que "La Rioja ahora está blindada para los próximos cuatro años frente a la inestabilidad, frente al chantaje de partidos minoritarios, frente a la incompetencia y frente a aquellos que buscan en la política la confrontación".

"Hoy La Rioja tiene un gobierno centrado y preocupado en mejorar la calidad de vida de los riojanos".

Además ha felicitado a Gonzalo Capellán "y al gran partido que tiene detrás de él, el PP de La Rioja". También ha puesto en valor "el trabajo de los alcaldes porque son quienes construyen la gran estructura de lo que somos".

"HABÉIS LLEVADO ESTAS SIGLAS A LOS MEJORES RESULTADOS ELECTORALES"

Por su parte, el secretario general del PP riojano, Alfonso Domínguez, ha intervenido en primer lugar para agradecer la asistencia de los miembros del Comité recordando que "el PP arrasó gracias a todos vosotros el pasado 28 de mayo" porque "habéis llevado estas siglas a los mejores resultados electorales".

"Hace un mes ganamos unas elecciones pero dentro de 20 días tenemos otras que serán las más importantes para este país", ha destacado Domínguez.

Finalmente, el presidente del PP de La Rioja, Alberto Galiana, ha indicado que La Rioja ha respondido "con contundencia" en las pasadas elecciones pidiendo "cambio".

"Hemos recuperado la ilusión y la fuerza de las grandes citas electorales del pasado" pero también "apostando por el futuro. Un futuro representado por Núñez Feijóo y Gonzalo Capellán que son un síntoma de un cambio político y de una nueva etapa a nivel riojano y a nivel nacional".

Galiana ha querido advertir al Comité que "hemos ganado las elecciones pero todavía no hemos ganado las generales y nos equivocaríamos si considerásemos que la victoria está conseguida, no podemos morir de éxito y estamos en un momento clave para España y no podemos desaprovechar esta ocasión".

RESULTADO 3-1

Ahora -indica- "nuestra obligación como partido es conseguir un resultado más contundente aún que en las elecciones autonómicas y eso implica aspirar a un resultado 3-1. Una mayoría apabullante y canalizar en el PP el voto que significa echar a Pedro Sánchez de La Moncloa para terminar con un periodo nefasto para el país".

"La Rioja contribuirá con ello para conseguir una mayoría que no dependa de pactos y para tener un gobierno en solitario porque nos valemos solos para montar el mejor Gobierno para España", ha finalizado.