Tellado pide el cese, o la dimisión, de Marlaska por sus "mentiras" en la tragedia de Melilla

LOGROÑO, 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular, Miguel Tellado, ha considerado hoy que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "debe dimitir, o debe ser cesado inmediatamente" por sus "mentiras" tras la tragedia en la Valla de Melilla del 24 de junio.

Tellado, en rueda de prensa tras un encuentro con el Grupo Parlamentario Popular de La Rioja y tras referirse a la derogación del delito de sedición, ha esperado que el anuncio de Sánchez "no tape las miserias que rodean a este gran escándalo mayúsculo".

Así, ha dicho, "tenemos un gobierno acostumbrado a tapar líos con líos"; y, por eso, ha visto, parece que "hoy no se puede hablar de Marlaska"; pero, ha creído, "a lo mejor es lo que pretenden" desde el Gobierno de España y, por eso, ha creído que a él le "toca hablar".

Para Tellado, Marlaska "ha tratado de engañar a todos los españoles y no puede seguir un minuto más al frente de ese ministerio" porque "los españoles no merecen tener un ministro del Interior que les mienta y no de las explicaciones oportunas".

"No merecen", ha visto, "un ministro que pisotea la imagen y la reputación internacional de nuestro país". Por eso, y dado que "Marlaska ha mentido a todos los españoles, debe dimitir más pronto que tarde".