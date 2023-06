Tellado (PP) asegura que Sánchez busca en los platós de televisión "el calor que no encuentra en la calle"

El vicesecretario de Organización del PP lamenta en un acto en A Coruña el "duro maltrato" del Gobierno a la Comunidad en los últimos años

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Organización del PP y número 1 al Congreso por A Coruña, Miguel Tellado, ha asegurado que Pedro Sánchez "busca en los platós de televisión el calor que no encontraría en calle" respecto a la precampaña electoral socialista y lo ha animado a realizar las entrevistas que hace con ministros socialistas con Irene Montero u Otegui "para que los españoles puedan "contrastar las distintas opiniones".

Así se ha expresado este domingo en el acto de presentación de las candidaturas del PP de A Coruña al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 23 de Julio.

"Sánchez está haciendo campaña en la televisión y no en la calle. Protagoniza entrevistas dulces con una especie de programa de que podría llamarse Sálvame Deluxe o Sálvame Bildu y Esquerra. Sánchez vive su Sálvame particular. Hace entrevistas con algunos de sus ministros pero ojo, no con todos. Me gustaría que hiciese un cara a cara con Irene Montero o con Otegui para contrastar las distintas opiniones. También con Yolanda Díaz, que esta semana anunciaba que en su programa llevaría apoyar la agenda secesionista de Cataluña", ha señalado Tellado en referencia a los cara a cara que mantiene Sánchez con algunos de sus ministros, donde el propio presidente ejerce de presentador.

También se ha referido al lema de campaña de los socialistas, 'La Mejor España'. "Pero la mejor no ha sido la que él ha protagonziado en los últimos cinco años. Dista mucho de lo que él imagina o presume. Es la España de la inflación, del paro juvenil, de la pérdida de poder adquisitivo. Es la España de los okupas y los violadores en la calle. Sé que suena fuerte pero es la realidad", ha asegurado.

A este respecto, ha recordado que "hoy en las calles de España hay más de 100 agresores sexuales dispuestos a reincidir por la incompetencia y la soberbia del Gobierno".

"Son tan responsables los socialistas como los podemitas de la aprobación de una ley que avergüenza a todo un país. Lamentablemente el PSOE no solo no ha agradecido los votos del PP para arreglar esa 'desfeita', sino que no ha tendido la valentía de pedir disculpas", ha remarcado.

GALICIA, "DURAMENTE MALTRATADA POR EL GOBIERNO"

Así, Tellado ha animado a acudir a votar el próximo 23 de julio para acabar con el 'sanchismo', para lo que se necesita una "gran mayoría electoral". "La mejor España necesita al mejor presidente, que desde luego no es Sánchez", ha insistido, al que ha afeado además que queira enfrentar a los españoles, "a trabajadores y empresarios, a hombres y mujeres".

En clave gallega, Tellado ha afirmado que Galicia ha sido "duramente maltratada durante los últimos cinco años por parte del Gobierno de España".

Ejemplo de esto, ha señalado, es el cierre de muchas industrias electrointensivas, la paralización de los proyectos en los astilleros de Ferrol o "el ataque a empresas ubicadas en el dominio marítimo-terrestre". "Se han negado inversiones que en otros lugares sí se han hecho. No cancelaron la deuda del puerto exterior como sí se hizo en Valencia", ha rememorado.

DIEGO CALVO INSTA A NO CAER "EN LA TRAMPA" Y ACUDIR A VOTAR

En el acto también ha participado Diego Calvo, que ha afirmado sentirse "muy orgulloso" de una candidatura con gente que "siempre ha estado en contacto con los problemas reales de los gallegos".

"Lo que pedimos es lo de siempre, que representen a la provincia lo mejor posible, que lleven los problemas al Congreso y que pidan soluciones", ha apuntado, de forma que no ocurra "lo que ha ocurrido durante la legislatura pasada". "Muchas decisiones que se han tomado han hecho daño a la provincia", ha lamentado.

Por eso ha animado a los gallegos a "no caer en la trampa" y a ir a votar el próximo 23 de julio. "Han buscado una fecha para que la gente no vaya a votar, pero que el 23 de julio no falte nadie", ha comentado.

PRADO PIDE TRASLADAR A MADRID LA FORMA DE HACER POLÍTICA DEL PPDG

Por último, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha reivindicado la trayectoria de los candidatos populares al Congreso y al Senado, especialmente de los cabezas de lista, Miguel Tellado y Rosa Montero.

Considera Prado que tras los comicios municipales los ciudadanos han enviado "un mensaje claro" de que se necesita un cambio en España. "Tenemos que trasladar a Madrid esa forma de hacer política que hacemos en el PPdeG con mayorías estables y útiles para el país", ha comentado.

De esta manera, espera "dejar atrás una política de desprecio absoluto hacia Galicia por parte del Gobierno de España". "Todos descansaremos después del 23 de julio sabiendo que Galicia está mejor representada que nunca", ha avanzado.