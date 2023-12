Tellado (PP) cree que el PSOE sufrirá un castigo en las europeas: "Hay muchísimos votantes socialistas defraudados"

En las elecciones gallegas, dice que apelarán al voto útil al PP avisando que apoyar a Vox favorece a la izquierda

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, considera que el PSOE sufrirá un castigo en las elecciones europeas que se celebrarán a primeros de junio de 2024 porque "los españoles son plenamente conscientes de la gravedad del momento" que vive España tras los pactos con los independentistas que ha suscrito Pedro Sánchez, quien, a su juicio, ha "engañado" y "traicionado" a quienes le votaron.

"Sí que es verdad que hay muchísimos votantes socialistas que se sienten defraudados. Nadie votó a Sánchez para esto. Sánchez no tiene un mandato ciudadano para hacer esto", ha proclamado Tellado, que ha señalado que el presidente del Gobierno no tiene "un mandato ciudadano" para aprobar una Ley de Amnistía, que no iba en su programa electoral.

En una entrevista concedida a Europa Press, Tellado ha señalado que los pasos que está dando con los independentistas constituyen el "gran fraude electoral de Pedro Sánchez", que se presentó con un programa y ahora "defiende exactamente lo contrario", algo que, no es un cambio de opinión sino "una mentira".

"Engañó a todo el mundo. Y a quien más engañó Pedro Sánchez es precisamente a los que lo votaron", ha abundado, para añadir que el Grupo Popular ha solicitado que se haga por llamamiento la votación sobre la ley de amnistía del próximo martes para que los diputados del PSOE "se retraten".

LOS ESPAÑOLES "SON CONSCIENTES DE LA GRAVEDAD DEL MOMENTO"

Al ser preguntado si el PP planteará las europeas como un plebiscito sobre la actuación de Sánchez, Tellado ha afirmado que los españoles "son plenamente conscientes de la gravedad de la situación" y de la "gravedad del momento" que están viviendo. "Y creo que eso va a afectar al PSOE en las elecciones europeas que se celebrarán en junio del año 24", ha indicado, para agregar que "hoy todas las encuestas" hablan "claramente de una caída electoral" del partido de Sánchez y de una "subida del PP".

Tellado ha asegurado que el presidente del Gobierno "ha dañado la reputación internacional" de España. "La ha dañado no sólo por la política exterior, sino también por lo que afecta a la política nacional", ha manifestado, para destacar que la Comisión Europea está "preocupada" por la ley de amnistía.

En este punto, ha resaltado que "cada vez más son los españoles que miran hacia el PP como referente del constitucionalismo" y que quieren que su partido sea "dique de contención frente a las intenciones de Pedro Sánchez" y "los ataques" a la Constitución del PSOE y sus socios.

ELECCIONES GALLEGAS: "NO HAY ALTERNATIVA" AL PP

En cuanto a las elecciones gallegas que se celebrarán el próximo año, Tellado ha subrayado que el Gobierno encabezado por Alfonso Rueda "está funcionando de una forma magnífica" y ha añadido que "todas las encuestas dejan claro que el PP va a ganar las autonómicas en Galicia". Dicho esto, ha señalado que luego hay una "multitud de partidos" que quieren presentarse "para echar" al PP de la Xunta.

"Y por lo tanto la amenaza real es la de que esa serie de partidos consigan que el Partido Popular no obtenga el último escaño de la mayoría absoluta y al final ese gobierno de estabilidad que hoy tenemos se pueda ver frustrado", ha manifestado, para añadir que "la alternativa en Galicia está tremendamente fraccionada, dividida, enfrentada y con líos internos en todos los partidos".

Así, ha indicado que el socialismo gallego "acaba de tener problemas con un proceso congresual en el que desde Madrid se ha obligado a uno de los candidatos a retirarse para impulsar la candidatura" de José Ramón Gómez Besteiro, mientras que el BNG está "agotado" porque "aspiraba en las generales a obtener grupo parlamentario propio en el Congreso y finalmente se ha quedado con un único escaño".

Es más, ha señalado que "el partido de Yolanda Díaz que ha sido incapaz de conseguir una representación importante en las últimas elecciones municipales" en Galicia. Según ha dicho, se trata de "un proyecto político que está en clara descomposición". "La realidad es que frente al proyecto del Partido Popular no hay alternativa", ha enfatizado.

Al ser preguntado si el PP teme que peligre su quinta mayoría absoluta en Galicia por la concurrencia de Vox, Tellado ha indicado que "todas las encuestas le auguran una nula capacidad de obtener representación parlamentaria" y ha avisado que "cada voto del centro derecha que no obtiene representación al final a quien beneficia es a la izquierda". "Por lo tanto apelamos a la utilidad del voto, porque cada voto que no se traduce en escaño es un voto que a quien beneficia es a tu rival político", ha manifestado.

Tras asegurar que ahora tienen "un gran presidente de la Xunta" con Alfonso Rueda, con un Gobierno "muy rodado", "que funciona" y "que avanza día a día en la prestación de servicios públicos de calidad", ha avisado que "sería una pena que ese avance se detenga para que la incertidumbre que hoy gobierna en España se traslade a Galicia y se paren todos los proyectos que hoy están en marcha".

ELECCIONES VASCAS: EL PNV VIVE "UNA CRISIS SIN PRECEDENTES"

En cuanto a las elecciones vascas que se celebrarán también el próximo año, Tellado ha asegurado que el PNV "vive una crisis interna sin precedentes". "Es un partido que ha envejecido muy mal y prueba de ello es cómo han liquidado al señor Urkullu como candidato a lehendakari", ha dicho, para subrayar que "se ha tenido que enterar a través de los medios de comunicación que la dirección del PNV decidía cambiarlo para apostar por un candidato completamente desconocido, probablemente por las fricciones internas" de esa formación "ante el contexto político" que están viviendo.

Tras presumir del proyecto que presentará el PP a esos comicios y de su candidato, Javier de Andrés, ha afirmado que "el mito de la buena gestión del PNV en el País Vasco se ha caído". "La gestión del Gobierno vasco a lo largo de los últimos años no es lo buena que dicen desde el PNV. La sanidad tiene problemas, los servicios públicos tienen problemas y el PNV lo único que hace es una cortina de humo y utilizar a Bildu como excusa para poder seguir gobernando", ha criticado.

Al ser preguntado si el PP teme que la apelación al voto útil que están realizando tanto PNV como Bildu pueda perjudicar las opciones del candidato del Partido Popular, Tellado ha afeado al PNV estar "todos los días con una palabra en la boca, que es Bildu, Bildu, Bildu".

"Y la realidad es que la amenaza real en el País Vasco se llama PNV, que es un partido que ha aceptado las políticas económicas de Sumar y de Podemos porque son las que ha apoyado aquí en Madrid y es un partido que apela al votante del centroderecha para después gobernar en el País Vasco y allá donde puede con el Partido Socialista", ha subrayado.

Tras acusar al PNV de "vivir de una gran contradicción", Tellado ha apelado "al votante del centroderecha que no quiere darle el voto al PNV para que después gobierne con el PSOE" y se apliquen "las políticas económicas de la extrema izquierda".

Según Tellado, el "centroderecha en el País vasco sólo tiene un referente, que es el PP y Javier de Andrés", a quien "avala su experiencia de gestión y su experiencia de gobierno" porque "fue diputado foral por Álava" y "delegado del Gobierno en el País Vasco". "Conoce lo que es gobernar, conoce lo que es gestionar y conoce perfectamente las necesidades del País Vasco", ha apostillado.