Tellado (PP): "Incluso los socialistas están asqueados con las listas manchadas de sangre de Bildu"

CUZCURRITA DEL RÍO TIRÓN (LA RIOJA), 15 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado este lunes que "incluso los socialistas están asqueados con las listas de Bildu, el socio preferente de Sánchez, unas listas que están manchadas de sangre, unas listas con terroristas y asesinos, una realidad que asquea a toda la sociedad española y especialmente a los votantes y candidatos socialistas".

Así lo ha afirmado Tellado en una comparecencia ante los medios de comunicación, junto con el candidato del PP a la Presidencia de La Rioja, Gonzalo Capellán, que ha tenido lugar en la localidad de Cuzcurrita del Río Tirón, donde se han desplazado para dar cuenta de sus propuestas para el sector primario, coincidiendo con la celebración hoy del Día de San Isidro.

Un sector primario que, a juicio del responsable nacional del PP, está siendo maltratado por el Gobierno central, porque "la realidad es que tenemos en España un Gobierno que practica un ecologismo de pandereta, un ecologismo de pancarta". Por contra, ha afirmado que los 'populares' "defendemos a este sector primario frente a los que practican no la transición ecológica sino la intransigencia ecológica".

"Le decimos al Gobierno que menos ideología y más economía porque la gente del campo lo que quiere es seguir viviendo de su trabajo. Algo que el Gobierno de Pedro Sánchez amenaza continuamente con cada uno de los proyectos legislativos que presenta", ha incidido Tellado, quien, en un símil con la agricultura, ha apuntado que "el 28 de mayo recogeremos todas nuestras cosechas, cada uno la suya".

En este sentido, ha considerado que "en La Rioja hay un proyecto fracasado, que es el de Concha Adreu, y un proyecto emergente, un proyecto plural, un proyecto abierto y participativo que es el de Gonzalo Capellán". Una presidenta riojana, ha asegurado Tellado, que "hace mucho tiempo que no defiende los intereses de La Rioja".

"Y no defiende los intereses de La Rioja porque eso supondría enfrentarse a Pedro Sánchez y los barones socialistas no están dispuestos a hacerlo. Porque saben que el que lo ha intentado le ha ido francamente mal. Porque con Pedro Sánchez, o estás con él o estás contra él y por lo tanto los barones socialistas solo tienen una receta que es ver o ir y callar ante Pedro Sánchez", ha recalcado.

Para Miguel Tellado, "todo lo que los barones le piden a Pedro Sánchez en campaña electoral es que se vaya fuera de España, que coja el Falcon y que no aterrice hasta la jornada de reflexión". "Hoy lamentablemente los socialistas están asqueados viendo como el socio preferente de Pedro Sánchez, Bildu, lleva listas a las próximas elecciones municipales manchadas de sangre, listas integradas por terroristas y por asesinos", ha subrayado.

Algo, ha añadido, que "es una realidad que desde luego asquea a toda la sociedad española, incluso a los socialistas, especialmente a los votantes socialistas e incluso a los candidatos socialistas, que lo cierto es que hoy no pueden alzar la voz y se ven obligados a callarse, igual que se callaron con la Ley mal llamada del 'solo sí es sí', que ha provocado la reducción de penas a más de 1.000 agresores sexuales y pederastas y que ha permitido que 100 violadores hayan salido a la calle antes de tiempo".

Frente a ello, ha contrapuesto que "el proyecto del cambio, que en España lidera Alberto Núñez Feijó y que aquí en La Rioja tiene un nombre propio que es el de Gonzalo Capellán, el próximo presidente del gobierno de La Rioja". "Hoy todas las encuestas afirman que el Partido Popular y Gonzalo Capellán ganarán las elecciones en La Rioja y las ganará de forma contundente. Aquí la única duda es si Gonzalo Capellán sacará mayoría absoluta más uno o mayoría absoluta menos uno", ha afirmado.

Por eso, ha señalado que "le queremos pedir a los riojanos que ya que Gonzalo Capellan va a gobernar, que le den las herramientas necesarias para gobernar sin depender de nadie y para tener la mayoría necesaria para que el Gobierno actúe con celeridad, con responsabilidad y que tenga las manos libres para tomar las decisiones necesarias para enfrentar los retos de futuro".

Ha insistido en que "el proyecto de Concha Andreeu es un proyecto fracasado, no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho a lo largo de los últimos meses", haciendo referencia los ceses de consejeros o de altos cargos del Gobierno, "no hay mayor reconocimiento del fracaso de un Ejecutivo que no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha defendido los intereses de los riojanos durante todo este tiempo".

"Hay un movimiento de cambio en La Rioja. Y es necesario también un cambio de Gobierno en España, y ese cambio de gobierno llegará en diciembre o antes, Pedro Sánchez, por intereses propios, decide adelantar las elecciones generales. En cualquier caso, el Partido Popular está preparado. El PP ha vuelto y lo ha hecho para gobernar, para gobernar las instituciones democráticas de nuestro país y para ser útiles a la gente y para ser útiles a la ciudadanía", ha finalizado.