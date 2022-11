Tellado (PP) pide a Sánchez que destituya a Marlaska porque si no lo hace será "corresponsable" de sus "mentiras"

El vicesecretario de organización 'popular' insiste en reclamar la dimisión del ministro por sus afirmaciones sobre la tragedia de Melilla

VITORIA, 9 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dimita por "mentir" sobre lo ocurrido el pasado 24 de junio en la frontera entre Melilla y Marruecos, donde murieron al menos 23 migrantes. Además, ha afirmado que si el ministro no cesa en su cargo por su propia voluntad, deberá destituirlo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puesto que de lo contrario se convertiría en "corresponsable" de las "mentiras" de Grande-Marlaska.

Tellado, en declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, ha reiterado la exigencia del Partido Popular para que el ministro del Interior cese en su cargo por la forma en la que ha gestionado la comunicación sobre la tragedia de Melilla.

"Pido a al señor Marlaska que se respete a sí mismo y que dimita, porque si él no dimite, lo cierto es que el presidente del Gobierno se verá obligado a cesarlo", ha manifestado. El dirigente del PP ha acusado al ministro de "mentir" sobre lo ocurrido el 24 de junio en la frontera entre Melilla y Marruecos, donde murieron al menos 23 migrantes cuando trataban de acceder a España desde el país vecino.

Tellado ha acusado a Marlaska de haber "mentido a toda la ciudadanía española" sobre estos hechos "auténticamente dramáticos", así como de haber causado "un daño reputacional internacional a nuestro país".

"Debería haber dimitido ya; y lo cierto es que corren las horas para que lo haga", ha manifestado. El dirigente del Partido Popular ha añadido que si el ministro "no dimite 'motu proprio', debería hacer ser cesado por quien lo ha nombrado, que es el presidente del Gobierno". En este sentido, ha afirmado que si finalmente el ministro no renuncia al cargo y si Sánchez no lo destituye, el presidente será "corresponsable de las mentiras del propio ministro".

"ALERGIA A LA VERDAD"

Tellado ha denunciado que el Gobierno de España "se ha acostumbrado a mentir y es le tiene alergia a la verdad". "Pedro Sánchez ha mentido desde que ha llegado el Gobierno. Todo lo que había dicho antes de ser presidente lo ha desmentido con sus propios actos a lo largo de los últimos tres años", ha censurado.

El vicesecretario de Organización del PP ha advertido de que "los ciudadanos no están dispuestos a soportar más mentiras" de un Ejecutivo que -según ha dicho-- "se apoya en extremistas y gobierna secuestrado por ellos". "El Gobierno no puede ser más indigno en cuanto al respeto a la verdad; lo demuestra en el día a día", ha añadido.

Tellado considera que Marlaska "no puede seguir al frente del Ministerio ni un día más". "Esperamos de este Gobierno una dosis de dignidad; y deseamos también del propio Grande Marlaska que se respete a sí mismo", ha señalado.

"GRAN JUEZ Y NEFASTO MINISTRO"

Según ha afirmado, en este caso "respetarse a sí mismo es reconocer los errores, reconocer la mentira y asumir sus propias responsabilidades". "Ha sido un gran juez y ha sido un nefasto ministro; y le pedimos que, respetándose a sí mismo y a su trayectoria, reconozca sus errores y dimita lo antes posible", ha añadido.

Por otra parte, Tellado no se ha pronunciado sobre quienes serán los cabezas de lista del PP para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las Juntas Generales de Álava en las próximas elecciones municipales y forales.

En este sentido, ha afirmado que, al igual que los candidatos del resto de capitales de provincia, la candidatura del PP a la Alcaldía de Vitoria se dará a conocer antes de final de año. Además, ha afirmado que el Partido Popular acudirá a las elecciones municipales de la capital alavesa con el objetivo de "ganar".

"Nosotros somos una organización política que, a diferencia del Partido Socialista, tenemos muchos candidatos dispuestos a representar al partido en todos los lugares. En todas las ciudades no nos pasa como a Pedro Sánchez, que todo el mundo le dice que no y que parece ser que nadie quiere representarle en Madrid", ha afirmado.