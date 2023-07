Tellado (PP) pide a Vox que "facilite" el cambio y no haga lo de Murcia: "Caminarían hacia su disolución"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, cree que Vox tendrá que explicar su negativa en Murcia a la investidura del 'popular' Fernando López Miras y que si después de las elecciones generales deciden hacer lo mismo, el partido de Santiago Abascal "caminaría hacia su disolución". Así, les ha demandado que faciliten el cambio de gobierno.

"Vox tendrá que explicar por qué vota lo mismo que el Partido Socialista y que Podemos y por qué traiciona a sus votantes", ha reclamado durante una entrevista en RNE este lunes recogida por Europa Press, y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para facilitar la investidura en Murcia.

Tellado cree que si esta actitud se mantiene a nivel nacional Vox "caminaría hacia su disolución" y, por tanto, les pide que "faciliten el cambio de gobierno en España" porque de lo contrario la gente se podría pensar que los de Abascal solo buscan "sillas en determinadas instituciones o en determinados gobiernos".

Sobre los pactos autonómicos y municipales con la formación de Abascal y un eventual acuerdo después del 23 de julio, Tellado se ha limitado a decir que hay que saber "aceptar e interpretar los resultados electorales" y ha recordado que las encuestas sitúan a los 'populares' cerca de los 150 escaños, por lo que considera que pueden "aspirar a conseguir la mayoría absoluta y ofrecer a España un gobierno estable".

Ha recordado que PP y Vox son "partidos distintos" que no comparten "muchos posicionamientos" y por ello desde el PP aspiran a un Gobierno en solitario. "Cualquier distracción de ese camino al final beneficia a la izquierda" y por tanto el que gana es Pedro Sánchez, ha explicado.

Y ha aprovechado para matizar que un gobierno formado por el Partido Popular "no va a suponer una reducción de libertades y de derechos", haciendo referencia al colectivo LGTBI, y no van a "tolerar" esa pérdida. Bajo el PP "no habrá ningún retroceso en España, ocurra lo que ocurra en cualquier territorio", ha recalcado.