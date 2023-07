Tellado (PP): "Sánchez ha tirado la toalla y toda su aspiración es gobernar a pesar de perder"

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE a revalidar el cargo, Pedro Sánchez, "ha tirado la toalla y toda su aspiración es gobernar a pesar de perder", mientras que el PP garantiza que "solo gobernará si gana las elecciones. "Aspiramos a conformar una gran mayoría de cambio que haga posible un nuevo gobierno en el país".

"Apelamos al voto del cambio y a que nos voten los que siempre han votado al PP, los que nos votaron y por distintos motivos dejaron de hacerlo pedimos que vuelvan a confiar y los que nunca votaron al PP y no están de acuerdo con lo hecho por Sánchez".

Según sus cálculos si les votan los que siempre han votado al PP, los que dejaron de hacerlo y vuelven a confiar y los que no quieran a Sánchez "seremos capaces de construir una mayoría social y electoral que permita un cambio de Gobierno".

El PP, ha subrayado, se presenta para ganar y gobernar y gobernar en solitario porque la experiencia está ahí, "se ha sufrido" el primer gobierno de coalición de la democracia y el balance "no puede ser peor". Estos cuatro años, ha relatado, se han tomado decisiones en el Consejo de Ministros y por la tarde los partidos de ese Gobierno criticaban esas mismas medidas".

Desde el PP piden a los ciudadanos que voten lo que quieran que el 23 e julio haya una participación masiva en la que todos los españoles decidan el rumbo de este país. "Sánchez es un presidente de las minorías y quiere que el futuro de España lo decidan partidos minoritarios que puedan condicionar el rumbo de un país", ha criticado.

El objetivo del PP es "derogar el Sanchismo" que pasa por un cambio no solo de políticos, sino también de políticas, "es acabar con la mentira y poner a una persona honesta y honrada que diga la verdad aunque sea difícil".

Según Tellado, el Gobierno de España está instalado en un triunfalismo que "no se corresponde con la realidad y tiene que llegar un gobierno que ponga soluciones donde el que hay ha dejado problemas".

CONDICIONADO

Ha abundado en la idea de que el Gobierno de España "no puede estar condicionado con partidos como ERC, Bildu, Podemos 2 o Sumar". "Esa es la propuesta de Sánchez que quiere perder y poder sumar con todos ellos y mantenerse en el gobierno. En el PP queremos ganar por nuestros medios y gobernar en solitario esa es la oferta electoral del PP.

Con el candidato Alberto Núñez Feijóo, el PP encara una campaña que permita presentar propuestas, y hasta ahora ha presentado iniciativas en todas las áreas, mientras que a "Sánchez no se le conoce ninguna y aunque las hiciese los españoles no le creerían porque no ha cumplido ninguna".

Ha confiado en que la campaña sea "limpia" en la que el PSOE "abandone la estrategia del ruido" y poder conectar con ciudadanía que quiere una política "mejor" que la del PSOE "apoyada en populistas e independentistas vascos y catalanes".

Miguel Tellado ha visitado Zaragoza para celebrar la Junta Directiva Provincial y poner la maquinaria del partido en marcha, además de felicitar a los protagonistas de la victoria del 28 de mayo que no se ha podido celebrar por "Sánchez se puso nervioso y decidió convocar elecciones de forma inminente y no poder celebrar la gran victoria del PP del 28M".

"ALCALDES DEL CAMBIO"

Anteriormente, se ha reunido con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca en el Ayuntamiento de la ciudad, de la que ha dicho que pertenece a la generación de alcaldes del cambio que el 28M "derrotaron en el primer asalto al Sanchismo" en las elecciones municipales y autonómicas.

Ha elogiado de Chueca que tiene claro lo que quiere hacer, ha heredado un ayuntamiento bien gestionado y sabe los retos de la ciudad y la colaboración institucional será buena parte de las herramientas para que España avance.

PROYECTOS PARA ZARAGOZA

Por su parte, la alcaldesa ha explicado que en la reunión le ha trasladado a Tellado los retos de la ciudad y le ha avanzado que "hay muchos proyectos de crecimiento e impulso para los próximos años".

Ha confiado en que el 23 julio gane el PP y que el próximo presidente del Gobierno de España sea Feijóo para poder iniciar una etapa de colaboración institucional que he echado de menos desde el Ayuntamiento de Zaragoza estos 4 años.

"Sánchez no ha respetado el papel institucional de los ayuntamiento, mas bien los ha depreciado y abandonado en momentos difíciles de la pandemia y han tenido que hacer frente a la prestación de todos los servicios sociales y servicios públicos a pulmón sin ayuda del Gobierno de España".

Asimismo, ha señalado que ante la llegada de fondos europeos donde los ayuntamiento son las instituciones más próximas al ciudadanos y de ejecución más ágil "no se nos ha dado ni voz ni voto para implantarlos de forma más productiva". "Son algunos ejemplos de como nos hemos sentido los ayuntamientos de abandonados".

Por ello, Chueca ha reiterado su petición de que necesitan esa colaboración con el futuro Gobierno de España porque el Ayuntamiento de Zaragoza tiene muchos retos en los que se necesita la colaboración del Gobierno de Aragón del futuro presidente Azcón y del de España porque afectan al posicionamiento de Zaragoza en España y en Europa y al crecimiento de la ciudad".

A AZCÓN

Precisamente, sobre el futuro Gobierno de Aragón, Tellado, ha dicho que el candidato del PP, Jorge Azcón, es el que ha ganado las elecciones y tiene un resultado que le "garantiza gobernar". "Esperamos que en las próximas semanas se concreten las conversaciones con los distintos partidos para someterse a la sesión de investidura y que el nuevo Gobierno de Aragón se pueda poner en marcha cuanto antes".