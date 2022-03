Tellado (PPdeG) augura que no habrá "dificultades" para suceder a Feijóo en Galicia, pero aún "no es el momento"

Rechaza especular sobre el equipo que le rodeará en el PP estatal, al ser preguntado por Fátima Báñez: "Hay muchos compañeros preparados"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha rechazado que el hecho de que su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tenga previsto compaginar durante un periodo de transición su cargo al frente del Ejecutivo autonómico y la Presidencia del PP, se deba a que haya "dificultades" para cerrar su sucesión en Galicia.

En rueda de prensa, ha defendido que Feijóo es el presidente de la Xunta porque "así lo han querido una gran mayoría de gallegos", y ha añadido que, "cuando llegue el momento", su sucesión se fraguará en el marco de un proceso "consensuado, serio y responsable" que "garantizará la estabilidad" de la Comunidad.

"¿Es el momento? No", ha esgrimido, antes de insistir en que ahora la formación está centrada en "culminar el proceso interno" activado a nivel nacional. "No veo ninguna dificultad, pero no es el momento. Cuando llegue, llegará, y lo abordaremos con la normalidad que nos caracteriza", ha dicho.

Asimismo, ha insistido en que se "antepondrán los intereses generales" por encima "de cualquier otra cuestión" y la "estabilidad" de Galicia "sin ninguna duda". "Eso es lo que nos une a todos los populares gallegos", ha zanjado.

EJECUTIVA DE FEIJÓO

En cuanto al equipo del que se va a rodear el presidente gallego en su salto a Génova y si ve a Fátima Báñez como su secretaria general, ha pronosticado que Feijóo apurará los tiempos, de acuerdo con su forma habitual de "actuar y proceder", para presentar a su equipo "en tiempo y forma".

"El partido tiene mucha cantera, mucha gente con preparación y responsabilidad", ha dicho el dirigente popular, quien ha rechazado aventurar por quién apostará Feijóo como número dos. "Si alguien lo sabe, será él", ha dicho.

En este punto, preguntado acerca de si Fátima Báñez daría el perfil, ha esgrimido que hay "muchos perfiles muy preparados, con experiencia política y bagaje personal". Por ello, ha preferido no dar nombres, para concluir que lo que sí está claro es "el reto de recuperar el Gobierno de España" y ser "alternativa real" a Pedro Sánchez.