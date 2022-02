Tempos Vega Sicilia invierte 20 millones en una nueva bodega en Galicia para elaborar blancos de Albariño

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Tempos Vega Sicilia ha anunciado la creación de una nueva bodega, que estará situada en las Rías Baixas (Galicia), para elaborar vinos blancos con uva Albariño, con una inversión de aproximadamente 20 millones de euros entre viñedo y bodega.

En concreto, la bodega se construirá en Crecente y ya están compradas 24 hectáreas de viñedo y terrenos, fundamentalmente en Condado de Tea, en la parte alta del río Miño; en Salnés, en torno a Cambados, O Grove y Sanxenxo; y en el propio Crecente.

La decisión de abrir una nueva bodega en Galicia fue tomada hace unos años al considerar que el Albariño es probablemente la gran variedad de vino blanco española y la región de Rías Baixas tiene una personalidad única en España y en el mundo.

"Es una región histórica y singular donde ya hay excelentes productores; de esta forma la familia cumple el sueño de elaborar un gran vino blanco español", han destacado desde la firma.

El anuncio de esta nueva inversión coincide con el inicio del 40 aniversario de la compra de Vega Sicilia por la familia Álvarez el 15 de abril de 1982.

La nueva bodega en Galicia elaborará dos vinos: Deiva, con una crianza de dos años, y Arnela, que será el blanco premium de la casa con una crianza de tres años.

La primera cosecha de Deiva está prevista para el 2023 y saldrá al mercado en 2025. El objetivo es alcanzar una producción total de 300.000 botellas con los dos vinos, siempre en función de la calidad de las cosechas.

Respecto a la entrada de Vega Sicilia en Galicia, el consejero delegado de la bodega, Pablo Álvarez, ha destacado la importancia de que recale una bodega como la suya en la DO gallega. "Que vaya una bodega famosa es bueno para la zona, pero habrá que hacerlo bien y estar a la altura de esa región", ha resaltado Álvarez, quien ha añadido que este no será el último proyecto de la compañía, que no descarta su crecimiento en España y a escala internacional.

La región, cuya Denominación de Origen fue creada en 1980, lleva más de mil años cultivando la variedad Albariño, autóctona de las Rias Baixas.

LIBRO CONMEMORATIVO

Además del anuncio de la nueva bodega, Tempos Vega Sicilia celebrará este aniversario con la edición de un libro conmemorativo sobre la gestión realizada a lo largo de estos 40 años por la familia Álvarez. El libro, que será editado por La Fábrica y presentado a finales de año, está siendo preparado en la actualidad por el periodista y escritor Alfonso Armada y el fotógrafo Luis de las Alas.

Asimismo, la bodega pondrá a la venta, también a final de año, un total 100 cajas conmemorativas del 40 aniversario con siete Magnum de las últimas añadas de Vega Sicilia Único, Valbuena, Reserva Especial, Alión, Pintia, Macán y Petracs. Estas 100 cajas edición especial serán numeradas y una de ellas será subastada con fines benéficos.