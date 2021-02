Tempos Vega Sicilia nombra a Robert Kindl director de la bodega Oremus y lanza 6.000 botellas de Petracs

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día El Gobierno posa para la nueva foto tras los cambios de Darias e Iceta.

La junta de accionistas de Tokaj Oremus, propiedad de Tempos Vega Sicilia, ha decidido nombrar director general de la bodega húngara a Robert Kindl, quien sustituirá a András Bacsó, responsable de Oremus desde que fuera comprada por la familia Álvarez en 1993 y que ahora, tras jubilarse, ocupará el cargo de asesor en Tokaj para la familia.

El nuevo director de la bodega Oremus ha trabajado como director de Viticultura en Sentio, de Logística en Sandras, responsable de Desarrollo de Negocio en Grand Tokaj y de Producción en Inision Vineyard New Zeland.

Kindl cursó estudios de Enología por la Corvinus University, tiene un diploma de postgrado en Wine Science por la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) y estudió Empresariales y Relaciones Internacionales (University of London & Kent Institute of Technology and Business College Australia).

Asimismo, Tempos Vega Sicilia, compuesta por las bodegas Vega Sicilia, Alión, Pintia, Macán y Oremus, ha lanzado al mercado Petracs 2017, un vino blanco seco de Tokaj, con 6.000 botellas elaboradas con uva blanca Furmint al estilo borgoñón.

Tempos Vega Sicilia fue la primera bodega que decidió elaborar un vino blanco seco en Tokaj, la primera denominación de origen del mundo y región legendaria por sus vinos blancos dulces (Aszú). Este año, finalmente, decidió sacar al mercado Petracs 2017, el primer lanzamiento de un vino nuevo desde la salida al mercado hace ocho años de Macán (La Rioja), propiedad al 50% de las familias Benjamin de Rothschild y Álvarez.

Por otro lado, Mandolás 2018 ha entrado por primera vez en la lista de los 'Top 100' de Wine Spectator, una de las revistas de vino más prestigiosas del mundo. Esta lista se elabora desde 1988 y se decide durante los doce meses anteriores a su publicación para seleccionar los mejores 100 vinos del mundo en función de su calidad, valor, disponibilidad y emoción.