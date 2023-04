La tendencia al alza del seguro de salud es "estructural" y no por la pandemia, según Unespa

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la patronal Unespa, Pilar González de Frutos, ha afirmado que el seguro de salud mantiene una tendencia al alza que "es estructural", descartando que se haya producido por la pandemia o por sucesos surgidos en los últimos meses o años.

"En realidad, el seguro privado de salud lleva mostrando una curva prácticamente con derivada estable desde el año 2014", ha trasladado en su intervención en el 'VII Taller de Seguros: rentabilidad y solvencia del negocio', organizado por Analistas Financieros Internacionales (AFI).

En su última comparecencia como presidenta de Unespa, antes de su relevo en la próxima asamblea de la asociación que se celebrará el 4 de mayo, González de Frutos ha realizado un repaso del sector asegurador, dedicando los últimos momentos a realizar un breve análisis de los principales ramos que se prestan en España.

Así, ha defendido el carácter estructural que ha adquirido el seguro privado de salud, al igual que el seguro de hogar que, hace cuatro décadas, "estaba presente en menos de una cuarta parte de las viviendas en España. Hoy lo está en el 76%".

Sobre el seguro de vida, González de Frutos ha insistido en criticar la reforma para potenciar el ahorro colectivo frente al individual. En concreto, ha señalado que este ramo ha tenido en España un modelo "basado en la pujanza neta de los productos individuales, combinada con un tono muy bajo, incluso negativo, por parte de los productos colectivos", una consecuencia "directa" de que, después de 2002, "el guión de la creación del segundo pilar español no tuvo continuidad".

"A partir de 2020, vamos viendo como este tono va cambiando. Aunque en 2022 puede verse un cierto renacer del seguro individual, consecuencia de la búsqueda de muchos ahorradores de ofertas a tipos atractivos, ya no estamos en los niveles de nuestro modelo estructural; modelo que aguantó incluso el escenario de tipos bajos", ha añadido.

Así, ha indicado que las primas netas del ahorro previsión se han reducido "en gran medida", especialmente entre los fondos, que han recibido "directamente" las consecuencias del "inexplicable cambio de fiscalidad".

"Cambio que se ha producido con la disculpa de que su función era trasladar recursos desde el ahorro individual hasta el colectivo. Pero esto no ha pasado. La concepción del ahorro colectivo individual y el colectivo como vasos comunicantes es un gran error; en realidad, se trata de ahorros que no solo pueden, sino que deben, evolucionar conjuntamente, no uno contra el otro", ha defendido.

SEGURO DE AUTOMÓVIL

En cuanto al seguro del automóvil, señala que el parque español de vehículos asegurados "está perdiendo dinamicidad", tanto por una menor cifra de matriculaciones, como por una mayor pujanza del mercado de segunda mano.

"La prima media simple de autos, es decir, primas totales dividido por parque total, muestra claramente el viaje a la moderación que ha iniciado el seguro del automóvil, como respuesta a los cambios en el entorno del mercado y a su elevada competencia", ha explicado.