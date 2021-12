Tendencias para decorar tu casa en una Nochevieja marcada por el Covid

MADRID, 29 (CHANCE)

Se acerca Nochevieja y, con ella, todas las tradiciones que giran en torno al recibimiento del nuevo año: las uvas, hacerse con algo rojo, meter un anillo en nuestra copa de champagne antes de brindar o un buen menú con el que decir adiós a 2021 con muy buen sabor de boca, entre otros.

Además, este año, con la pandemia de nuevo como protagonista por esta sexta ola que está marcando récord de contagios, es fundamental no bajar la guardia. Pero sin descuidar nuestra salud podemos dar la bienvenida al nuevo año con una decoración original y rica en detalles con la que causar sensación en nuestros invitados.

Tal y como señalan los expertos de de Habitissimo "si en Navidad predominaban los colores clásicos tales como el rojo, verde y blanco, en Nochevieja hay una explosión de dorado, plateado y negro que describe la euforia de recibir el nuevo año". Por eso, no dudes en utilizar bolas de Navidad de estos colores y llenar la casa de purpurina y lentejuelas, rellenando todos los rincones de tu hogar con brillo y color.

Además, y aunque en muchas ocasiones descuidamos los decorados de techo, estos tienen mucho éxito especialmente en Nocheviej porque aportan alegría y mucho color, ya que hay varios momentos que nos hacen mirar hacia arriba. Por ello, aunque este año sea distinto y tengamos que ser cuidadosos en cuanto al distanciamiento y contenernos en muestras de cariño, los expertos apuestan por utilizar globos o bolas que "aportan alegría y felicidad visual a unas navidades con muchos contratiempos sanitarios". Esta es una idea que le suele gustar a los niños y con la que, además, somos prácticos a la hora de recoger al día siguiente pues se evita que el confeti se disperse y se expanda por todos los rincones, haciendo imposible la tarea de recogerlo.

En cuanto a las uvas, una de las tradiciones más asentadas en nuestro país, siempre hay que darles un protagonismo especial. Por ello, es importante buscar una presentación llamativa y festiva, como pueden ser las bolsas, los tarros de cristal o los cucuruchos de papel. "Aunque el presupuesto de la velada sea contenido, las uvas deben ser de las prioridades de nuestra lista en esta mágica noche, pues además, según la tradición, comerlas al compás del reloj, nos hará empezar el año con buen pie", explican.

Si lo tuyo son los detalles, además, te sugerimos personalizar las copas y las botellas para el momento del brindis no solo para ser más originales con nuestros invitados, sino también para sentirnos más seguros en un momento en el que la pandemia no está dando tregua y no beber de una copa que no es la nuestra por error. Si te animas, en internet hay numerosos tutoriales que indican cómo vestir botellas y copas de formas originales.

Y por último, no dudes en presidir el lugar de la cena - sea salón, comedor o cocina - con un reloj que, además de decorar la estancia, se convierta en el protagonista de los últimos segundos de 2021 cuando, uvas en mano, digamos adiós a este año y demos la bienvenida a 2022.