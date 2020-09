Tenemos la prueba de que María Teresa Campos sí conoce a Rocío Flores

MADRID, 1 (CHANCE)

El "Hormigas Blancas" dedicado a la figura de Rocío Jurado sigue dando mucho que hablar. Y es que como ha asegurado Rosa Benito, con el inmenso legado musical que dejó la chipionera tras su muerte en el año 2006, de lo que más se habla es de los conflictos familiares que enfrentan hace años a Rocío Carrasco con el resto del clan.

Además, y en esta ocasión, se suma como protagonista - involuntaria, nos tememos - al culebrón familiar María Teresa Campos, que considera a Rociíto es como una hija más. La veterana comunicadora, presente en el programa, no dudó en pedir justicia divina para la hija de Rocío Jurado, haciendo un gesto al cielo para que la cantante ayudase desde allí a su primogénita. Además, tajante, la malagueña aseguraba no conocer de nada a Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

Apenas 24 horas después, y rota de dolor, Rocío Flores entraba por teléfono en "Sálvame", pero muy elegante, prefería no responder a María Teresa Campos. Sin poder dejar de llorar, la nieta de Rocío Jurado evitaba la polémica con un "en mi casa me enseñaron a respetar y a tener educación por las personas más mayores que yo y por eso prefiero mantenerme al margen y no opinar sobre eso".

Sin embargo, la hemeroteca no miente. Y hoy os traemos las pruebas de que María Teresa Campos sí conoce a Rocío Flores. Es más, llegaron juntas al bautizo de Alejandra, hija de Rosario Mohedano, celebrado en el año 2011. En las imágenes se ve como incluso la veterana periodista bromea con la hija de Rocío Carrasco, ya que a ambas les cuesta andar en tacones. Por detrás, una sonriente Gloria Camila. Unas imágenes de hace 9 años que nada hacían presagiar el cambo de rumbo que ha tomado este culebrón familiar que, mucho nos tememos, tiene difícil solución.