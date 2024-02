La teniente fiscal del Supremo trabaja sin plazo delimitado en el informe final de 'Tsunami Democràtic'

El TS no fijó un tiempo máximo para que respondiese a la petición de García Castellón de investigar a Puigdemont por terrorismo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, trabaja sin un plazo delimitado en el informe final en el que fijará si el Ministerio Público ve pertinente o no que en la causa de 'Tsunami Democràtic' se investigue por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont por su presunta implicación en los disturbios atribuidos a la plataforma independentista en el otoño de 2019 en protesta a la sentencia del 'procés'.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el Supremo no fijó plazo alguno al Ministerio Público en la providencia en la que le dio traslado para que se pronunciase sobre la petición que hizo el juez de la Audiencia Nacional (AN) a cargo de 'Tsunami' al TS para que investigue por terrorismo al 'expresident' y eurodiputado de Junts. De acuerdo con las mismas fuentes, el hecho de que el tribunal no delimitara el plazo responde al criterio que suele seguir en este tipo de asuntos.

Fuentes fiscales han asegurado que la 'número dos' del Ministerio Público está trabajando en su informe y que aunque no se prevé que lo presente de forma inmediata ante la Sala de lo Penal del TS, tampoco tardará semanas en entregarlo.

Según dichas fuentes, la fiscal se tomará el tiempo oportuno para estudiar la exposición razonada del juez a cargo de la causa, Manuel García Castellón; el informe del fiscal del caso en la AN, Miguel Ángel Carballo; el informe del fiscal del TS Álvaro Redondo y los argumentos defendidos por la junta de fiscales de la sección primera de la Sala de lo Penal del TS, en el que la mayoría se ha mostrado a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo, pero ha habido discrepancia entre los dos jefes de la sección -- los fiscales Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa--.

FIJARÁ CRITERIO COMO SUPERIOR JERÁRQUICA

Ante tal choque de criterio entre ambos jefes, Sánchez-Conde es la responsable de redactar el informe final como superior jerárquica de la Fiscalía en el Supremo, tal y como marca el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), previsto para "los asuntos de especial trascendencia o complejidad".

Aunque rara vez se ha activado dicho mecanismo, se ha consultado con los dos jefes de la otra sección penal de la Fiscalía del TS, Javier Huete y Pilar Fernández-Valcárcel, quienes han estado de acuerdo, junto con Cadena y Sánchez-Covisa, en que sea Sánchez-Conde quien decida.

La diferencia de criterios entre los dos jefes de la sección primera de la Sala de lo Penal ha radicado en que Cadena se ha mostrado en contra de que se investigue a Puigdemont por terrorismo, como defiende el fiscal Álvaro Redondo, quien estuvo a cargo de redactar el informe inicial de la Fiscalía del Supremo. Y Sánchez-Covisa, por su parte, se ha mostrado a favor.

Sánchez-Conde resolverá ahora cuál será el criterio del Ministerio Público. Según las fuentes consultadas, lo previsible es que se decante por la postura mantenida hasta ahora por los dos fiscales que han estudiado el caso, Redondo en el TS y Carballo en la AN, ambos en contra de que se investigue a Puigdemont por terrorismo.

Una vez que Sánchez-Conde emita el informe definitivo, se elevará a la Sala de lo Penal del Supremo, donde el magistrado Juan Ramón Berdugo será el encargado de estudiar el asunto para después argumentar ante los demás magistrados si procede o no dar curso a la exposición razonada firmada por el juez Manuel García Castellón.