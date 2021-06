Tenso cara a cara entre Gloria Camila y Belén Rodríguez por la defensa de Olga Moreno

MADRID, 1 (CHANCE)

Después de varias semanas de ausencia en 'Conexión Honduras', Gloria Camila ha regresado al plató de 'Supervivientes' y lo ha hecho protagonizando un tenso enfrentamiento con Belén Rodríguez en el que, después de llamar 'lameculos' a la colaboradora, le ha advertido que no se meta en la relación que tiene con su hermana Rocío Carrasco. Pero vayamos paso a paso.

Todo comenzó cuando, una vez más, Gloria ha salido en defensa de Olga Moreno, que está atravesando por un bajón anímico importante después de 50 días en 'Supervivientes' al acordarse de Antonio David Flores y del complicado momento que vive la familia. "Se ha ido con una situación bastante difícil fuera. A cada uno le duele su marido y a Olga le duele el suyo. Hay que ponerse en su lugar y entender su situación", señalaba la hija de Ortega Cano, añadiendo desafiante que hacía dicho comentario por Belén Rodríguez: "Sé que va a hacer alguna crítica, así que me adelanto".

Un zasca que la colaboradora ha respondido sin dudarlo, aconsejando a Gloria que "si te pusieras en el lugar de tu hermana a lo mejor la gente te entendería". "Si no fueras tan comeculos, a lo mejor", porque la que lleva años atacando a la familia Flores eres tú" replicaba la actriz visiblemente molesta, ante lo que Belén le ha advertido que "no voy a consentir que esta señorita me falte el respeto. No me insultes. Si no tienes argumentos para defender a Olga no me ataques a mí".

Muy dolida, Gloria Camila respondía, diciéndole a Belén que no se metiese "en la relación que tengo con mi hermana". "¿Yo me he metido en la relación con tu hermana? Te digo que tengas sensibilidad con la otra parte. Olga se ha metido en este lío con su marido a base de mentir durante 20 años. La que dice la verdad es Rocío Carrasco y es quien lo ha pasado mal realmente durante 20 años, así que mi sensibilidad con ella, no con Olga", sentenciaba la colaboradora, dejando sin palabras a la hija de Ortega Cano, que este lunes ha vivido una de sus noches más complicadas en el plató de 'Supervivientes'.