Un tercio de los podcasts en abierto más escuchados en España son contenidos radiofónicos puros, según un estudio

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Un tercio de los podcasts en abierto más escuchados en España son contenidos radiofónicos puros, es decir, programas emitidos por las diferentes emisoras que los oyentes seleccionan para consumir en horas diferentes a su emisión en directo.

Así lo pone de relieve el estudio 'La silenciosa transformación que no cesa', elaborado por Kreab, que concluye que la "multiplicidad" de contenidos en la oferta de podcasts continuó con fuerza a lo largo del año 2022.

Asimismo, el informe publicado este martes revela que la ficción ha ganado un importante terreno en la realización de contenidos de audio para consumir bajo demanda y que, la medidora de audiencias Chartable, en 2020 se crearon dos nuevos podcasts por minuto en todo el mundo, lo que representa 17.000 por semana.

En este sentido, los autores de la investigación consideran que "el auge del podcasting viene determinado por la facilidad y bajo coste de su realización, y también por otorgar presencia a personas que no tenían una plataforma para dirigirse a la sociedad".

En relación con la televisión e Internet, el estudio apunta que en 2022, por primera vez en la historia, los españoles consumieron más Internet (84,3%) que televisión (83,3%), según el Estudio General de Medios (EGM). En este caso, añaden que 2023 continua esa tendencia (86,7% frente a 78,5%).

Los datos del informe destacan que, según Barlovento Comunicación, la franja de consumo de televisión en el segmento de público joven (entre los 4 a 44 años) descendió el pasado año 2022 un 17% con un especial foco en el 'prime time'.

Por otro lado, la investigación indica que hace cinco años el horario estrella de la televisión congregaba a cerca de 18 millones de espectadores y en 2022 la cifra se situó en 13,6 millones, según el mismo informe.

Los españoles, especialmente jóvenes, cada vez de decantan más otras opciones como las plataformas de pago, a la carta y sin anuncios. Tras Internet y la televisión , se sitúa la radio (54%), las revistas (22,2%) y la prensa diaria (14%), según el último EGM de 2022.

LECTORES Y QUIOSCOS

Por otro lado, según el último informe sobre la Industria de las Publicaciones Periódicas, elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de La Coruña, el papel ha perdido 8,6 millones de lectores desde 2008 y desde 2012 más de 6.000 quioscos han cerrado en España.

No obstante, la investigación señala que algunos medios no sólo no han perdido lectores, sino que sus cifras han aumentado ligeramente respecto al año anterior. Los autores del estudio lo atribuyen a que, "una vez superado el peligro sanitario de la pandemia, los lectores veteranos más fieles vuelven a acudir a los quioscos, pero lo hacen a los referentes ideológicos y a los regionales más consolidados".

De este modo, para compensar las pérdidas de lectores en este formato, los principales editores han ido incrementando el coste de sus ejemplares. En la última década, el precio de los seis principales periódicos generalistas impresos en España ha crecido de media un 15%, según el informe.

Finalmente, sobre los modelos de pago, el estudio concluye que tras un año de pandemia en la que se dispararon las suscripciones, "todo apunta a que la industria converge hacia un dato conjunto de más de millón y medio de suscripciones".