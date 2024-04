Terelu Campos abandonaba Telecinco con ganas de que se solucione la polémica con su sobrino

MADRID, 7 (CHANCE)

Terelu Campos se sentaba el viernes en el programa '¡De viernes!' para hablar de la exclusiva que ha dado José María Almoguera y Paola Olmedo en la revista Semana y dejaba claro, punto por punto, todas las mentiras que su sobrino lanzó sobre Carmen Borrego.

Apenada por la situación en la que se encuentra su familia, Terelu explicaba que le parece una injusticia lo que el joven ha hecho con su madre, ya que ella ha sido testigo desde que nacieron sus dos hijos de cómo se ha desvivido por ellos.

Tras su entrevista, Terelu abandonaba las instalaciones de Mediaset asegurando que desea firmemente que todo se solucione con su sobrino: "Cariño, sí".

La presentadora de televisión se detenía a contestar las preguntas del reportero, a quien saludaba cariñosamente con una sonrisa y lanzándole besos. Además, le confesaba que tenía prisa por llegar a casa porque no había cenado: "Sólo un besito, mi amor, que me voy, que no he comido, tengo mucha hambre".