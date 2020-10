Terelu Campos asegura que María Teresa Campos sigue jugando sus partidas de cartas

MADRID, 3 (CHANCE)

El confinamiento ha significado para Terelu Campos una de las grandes preocupaciones en su vida por la salud de su madre y es que, como bien sabemos, la colaboradora de televisión se llevó a su casa a María Teresa Campos para que guardara el confinamiento a su lado y con unas estrictas medidas de seguridad. A día de hoy, viendo que la situación de la pandemia no ha mejorado, la periodista sigue teniendo el mismo temor.

"La veo poco, lo que pasa que los fines de semana ella va a mi casa" confiesa Terelu Campos sobre su madre y es que ya sabemos que tanto a María Teresa Campos como a su hija les gusta estar acompañadas y así se hacen compañía la una a la otra.

La periodista nos ha confesado cómo son todas estas medidas de seguridad que realiza Terelu Campos en su hogar y la verdad es que nos hemos quedado impresionados con algunas de ellas: "Yo intento que las personas que vengan sean personas con las que yo suelo ir. Entonces ya es absurdo, porque si yo suelo ir con ellos... Les han hecho pruebas también... Yo he llegado a meterlos en mi casa y antes de ver a mi madre meterlos en la cocina y hacerles el test rápido. He llegado a hacer eso, la primera vez lo hice así. Claro, después de tener a mi madre confinada les dije "os meto en la cocina, os hago la prueba y si dais positivo ya me cago yo también...". Pero lo he llegado a hacer. Una sola vez. Lo que si es cierto es que como yo los tengo en casa alguno me dice no te importa hacerme uno... Y le digo háztelo lejos porque como des positivo sales por la ventana".

Además, también nos ha confesado cómo se encuentra María Teresa Campos en este momento con la situación tan anómala que está viviendo el país: "Ella está muy preocupada. Mucho. Mi madre tiene setenta y nueve años, hacerle entender lo que estamos viviendo es muy difícil. Es muy complicado. Piensa: "siendo tan mayor ¿voy a pasar también por esto en la vida?". Ten en cuenta que las personas tan mayores para ellos es tremendamente complicado".

Y es que aunque estemos viviendo esta situación, María Teresa Campos no ha dejado de jugar a su partida de cartas los domingos: "Siguen viniendo a casa para jugar a las cartas. De hecho yo todos los domingos organizo partidas de cartas pero claro, ahora ya*serán dos matrimonios y ella. No podemos ser más de seis. Antes éramos ocho, incluso diez... De todas maneras desde el covid no hemos llegado a ser más de seis u ocho nunca. Yo por precaución siempre intento lo menos posible".