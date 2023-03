Terelu Campos y Carmen Borrego, indiferentes ante la participación de Gabriela Arrocet en 'Supervivientes'

MADRID, 16 (CHANCE)

Nuevo varapalo para las Campos. Tal y como ha publicado la revista Lecturas esta tarde, Gabriela Arrocet será la nueva concursante de 'Supervivientes 2023' tras el abandono de Patricia Donoso. Un fichaje que supondrá un terremoto para Terelu Campos y Carmen Borrego, sobre todo después del encontronazo que tuvieron hace unas semanas cuando á susodicha les llamaba 'tontas'.

'Sálvame Diario' se ha hecho eco de esta información y, aprovechando que estaban las dos hermanas en plató, han tratado -aunque muy por encima- lo que va a suponer su participación. Por su parte, Terelu asegura que "sí se ha dado ese nombre me fío bastante que pueda ser verdad" y ha recalcado que "me la pela".

Para su hermana no ha significado tanta indiferencia, ya que Borrego ha comentado que "a mí me la pela hasta cierto punto porque como sé de lo que va a hablar... que hable de su padre y deje a mi familia en paz" y Terelu ha terminado advirtiendo con tomar medidas legales si habla más de la cuenta: "a mí no me preocupa porque existen cauces legales para que si uno sobrepasa".

Unas declaraciones que reflejan la indiferencia que tiene la mayor de las Campos y el hartazgo de la pequeña después de haberse 'comido' el último enfrentamiento con Gabriela hace unas semanas cuando conectaba con el programa mediante una videollamada y arremetía contra ellas.