Terelu Campos comenta cómo será la entrevista que le realizará a su hija en el 'Deluxe'

MADRID, 17 (CHANCE)

Lo habíamos leído y finalmente se ha confirmado esta tarde en 'Sálvame Diario', Alejandra Rubio será entrevista este viernes en el 'Deluxe' por su madre. Un acontecimiento histórico en televisión ya que Terelu Campos hace nueve años que no presenta el formato desde que María Patiño se adueñara de la noche.

Tras anunciarlo, Terelu Campos ha confesado que será una tarea complicada para ella ya que es su hija: "Es de las peores cosas que te pueden pasar, es muy complicado, primero porque quieres mucho, proteges mucho... es una mezcla de ingredientes que dificultan mucho la entrevista".

Eso sí, ha asegurado que no va a tener reparo en hablar con ella y tratar todos los temas que hay encima de la mesa: "Yo siempre he dicho que todo se puede preguntar siempre con respeto, con cariño, con humor", pero Kiko Matamoros le ha advertido que se tiene que mantener en su sitio de presentadora y no como madre: "A mi me parece que si alguien se puede cargar la entrevista eres tú, me consta que Terelu muchas veces se ha sentido incómoda ante determinadas respuestas de Alejandra".

Terelu ha explicado que: "Yo también quiero hablar con ella de mi papel de madre, voy a tener un íntimo con ella" y ha añadido que "Tengo muy claro lo que quiere ella en la vida, yo lo que no quiero es que ella se tense, prefiero comerme que me tiemble el cuerpo a que ella se corte".

Todos los colaboradores, incluido su madre, han comentado lo espontánea que es la joven y lo natural que siempre se ha mostrado en los platós: "Alejandra, yo cuando la veo hablar en televisión, es lo más parecido que veo en el sofá de mi casa" por lo que podemos esperarnos cualquier cosa el próximo viernes.

En cuanto a qué opina María Teresa Campos sobre esta entrevista, Terelu ha confesado que: "No voy a hablar", así como no sabe qué le ha dicho Alejandro Rubio: "No lo sé, yo lo único que sé es que su padre siempre le ha dicho 'debes de hacer lo que tú creas que debes hacer'" y también, ha asegurado que el empresario siempre le aconseja que le pregunte a ella porque sabe más de televisión que él.