Terelu Campos no comparte que su hermana Carmen diese tantos detalles de su madre

MADRID, 11 (CHANCE)

Hace unos días, Terelu Campos y Carmen Borrego rompían su silencio respecto a la situación en la que se encuentra su madre, María Teresa Campos, para acabar de una vez por todas con las especulaciones que ha habido durante todo este tiempo sobre la comunicadora.

Terelu, a través de su blog semanal en la revista Lecturas y coincidiendo con la celebración del día de la madre, hacía un homenaje a su progenitora: "Aunque ya no es lo que era, mi madre es mi vida y mi referente" confesaba, revelando que "en estos momentos ya no puede decidir por sí misma" y pidiendo una vez más encarecidamente a los medios de comunicación que no publiquen imágenes suyas en la actualidad para preservar su derecho a la privacidad.

Sin embargo, Carmen daba un paso más desde 'Sálvame' y aseguraba que aunque no se le había diagnosticado una enfermedad, está siendo muy duro para todos porque la propia María Teresa se daba cuenta de la situación en la que se encuentra y desvelaba detalles íntimos que no han sentado nada bien a su hermana.

Esta tarde, Terelu ha hablado desde su programa y ha dejado claro que las palabras de su hermana la pillaron de sorpresa porque "no tenía conocimiento de ello" y ha asegurado que "hay cosas que no comparto porque creo que hay cosas que no dejan de pertenecer a nuestra intimidad".

Muy sincera, la presentadora de televisión ha confesado que está de acuerdo "con que ante algunas especulaciones hay que dar cierta normalidad" pero "no comparto reproducir las cosas que ocurren dentro de nuestra intimidad con ella porque me parece que es innecesario". A Terelu no le gustó que su hermana diese tantos detalles y por eso "le escribí un mensaje en el que ponía que parara y que no olvidara que yo también era su hija".

Un mensaje en el que "le dejé claro hasta que punto me pareció que ella traspasó los límites". Eso sí, Terelu ha aclarado por último que Carmen, hablando de lo que está ocurriendo en su casa "no tuvo ninguna mala intención"... dejando claro que, entre otras cosas, el detalle de que les pide hacer 'escaletas' sobraba.

"La enfermedad de mi madre tiene un nombre, un nombre que no voy a facilitar porque no me apetece verlo publicado y sé que a ella no le gustaría" ha añadido la presentadora, por eso pide respeto y alega que no quiere que se den "detalles de qué pasa un día que estás con ella". Eso sí, Terelu ha concluido asegurando que tanto su hermana como ella están unidas y que "no hay ninguna fisura" entre ambas.