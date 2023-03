Terelu Campos contesta a Gabriela Arrocet

MADRID, 3 (CHANCE)

Hace unos días, Gabriela Arrocet intervenía en 'Sálvame Diario' para respaldar las palabras que su padre, Edmundo Arrocet, sobre María Teresa Campos. El humorista hablaba públicamente sobre la comunicadora y pedía a no se sabe muy bien quién que se le diese un espacio en televisión a su expareja. Unas palabras que enloquecían a Terelu Campos y afirmaba en su programa que no tenía "ni dos luces".

"Tu hermana no es retrasada, es tonta. Y tú también" decía Gabriela tras defender a su padre por videollamada y, como era de esperar, esta misma tarde Terelu ha aprovechado su espacio para contestarle: "me ha ido bastante bien siendo tonta" ha sido lo primero que ha dicho la presentadora.

La hija de María Teresa Campos ha dejado claro que "yo ya me disculpé porque no tenía que haber utilizado esa expresión, fue producto de la incomprensión y del dolor. Luego la corregí por la palabra 'ignorante' y la mantengo" y ha asegurado que "lo han querido desviar para quedar bien. Está claro que yo no soy tan ignorante para saber que se estaba dirigiendo a nosotras, ahora se ha justificado diciendo que se refería a los medios de comunicación".

En cuanto al insulto que Gabriela le profirió hace unos días, Terelu ha asegurado que "no tengo nada que decir de esta señora que dijo que no quiso vernos y luego vino corriendo y fuimos nosotras las que no quisimos verla", haciendo referencia al famoso feo que Gabriela les hizo cuando viajaron a Chile hace unos años.