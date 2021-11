Terelu Campos contesta a su hermana Carmen

MADRID, 28 (CHANCE)

Terelu Campos aprovechó este sábado su espacio en 'Viva la vida' para hablar alto y claro sobre la polémica que hay con su hermana, Carmen Borrego. De hecho, zanjó muchas especulaciones y dejó claro no solo de que parte está, sino lo que va a pasar a partir de ahora cada vez que su hermana hable en televisión de ella o de su hija.

"Hay que echarle mucho sentido del humor, debió de ser un polígrafo divertido. Me descojoné" confesaba Terelu cuando le ponían el vídeo del polígrafo de Carmen Borrego y todas las declaraciones que ha hecho de ella en televisión. La colaboradora se mostraba bastante cansada del tema y aseguraba que ella no es la responsable de lo que está sucediendo.

"Yo no hablo de su familia, es ella la que pone una pregunta de su familia. Es falso que su familia estuviera relegada en la fiesta de cumpleaños. Estoy segura, pongo las manos en el fuego, que esa persona no ha puesto una pega. Así lo viví y así lo siento. Flaco favor si alguien quiere proteger a las personas de las que no se quiere hablar" continuaba diciendo la madre de Alejandra Rubio.

Terelu se ha mostrado tajante ante todo lo que ha dicho su hermana: "A mí me duele mi hija, si suena muy Pantoja me lo paso por el forro. En la juventud todos nos equivocados, tenéis una memoria muy frágil. Si uno no se equivoca en la juventud, ¿cuándo lo va a hacer?" y terminaba afirmando que: "Cuando alguien quiere a alguien, lo quiere y le aconseja en la privacidad. Es lo que hago yo, quiero yo a mi hija, lo más importante de mi vida, os joda o no. Si os jode, me importa una mierda. Voy a protegerla, es mi deber como madre"

La hija de María Teresa Campos se mostraba de lo más cansada al respecto y zanjaba el tema confesando que va a dar la cara siempre por su hija: "Estoy harta, muy harta. Si no hablo porque me callo, si hablo porque contesto... Yo no he fomentado esto ni me he lucrado con esto. Quiero vivir tranquila. Entiendo y respeto que a cualquiera le duelan sus hijos. Y yo soy madre de una hija estupenda".