Terelu Campos contesta públicamente a Makoke desde 'Sálvame'

MADRID, 23 (CHANCE)

Terelu Campos ha contestado en la tarde de este viernes 23 de diciembre a su examiga Makoke tras las declaraciones que ésta hizo en el polígrafo sobre su relación con ella. Y es que desde hace un tiempo es todo un misterio conocer qué ha pasado entre ambas, pero lo cierto es que la hija de María Teresa Campos ha hecho unas afirmaciones esta tarde con las que ha dejado claro qué ha pasado.

Tras ver las imágenes de Makoke, Terelu se ha mostrado de lo más sincera que nunca: "cuánto cinismo y me tienes atada, lo sabes. Me tienes atada porque yo no le haría daño en la vida, no sé si tú puedes decir lo mismo. ¿Decepción? la mía ¿dolor? el mío. Feliz Navidad".

Lo que sí que ha dejado es que "el porqué no lo voy a decir porque no hay un solo porqué". Y es que al parecer, lo que haya pasado entre ellas no se refiere solo personal "es una cuestión profesional también, tu sabes que una persona no puede hablar de determinadas cosas porque implican temas muy delicados jurídicamente y tu sabes también la verdad".

De esta manera, Terelu ha dado a entender que ella no hablará públicamente de lo que ha pasado entre ellas porque afectaría a un tercero al que tiene mucho cariño y no quiere hacerle daño y asegura que "para mí es muy feo que tú me retes cuando sabes que no puedo hacerlo porque el hacerlo implicaría llevarme por delante muchas cosas".