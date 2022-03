Terelu Campos, a corazón abierto en el cumpleaños de su hija Alejandra Rubio

MADRID, 26 (CHANCE)

Terelu Campos está viviendo uno de los mejores momentos personales de su vida... después de tanto tiempo sufriendo en los platós de televisión, parece que la estabilidad familiar impera y además, es una de los rostros conocidos más demandados en la pantalla. Tanto es así que la hija de María Teresa Campos vuelve a presentar, una de sus preocupaciones en el pasado que de repente se ha esfumado.

Hablamos con Terelu en la fiesta de cumpleaños de su hija Alejandra y lo cierto es que se queda estupefacta al enterarse de que Belén Esteban ha tachado a Carmen Borrego de interesada, pero nos asegura que esas declaraciones no pueden ser ciertas por un mensaje secreto que no quiere desvelar: "acabo de recordar algo, que me extraña que Belén haya hecho esa declaración o lo ha hecho y se ha tergiversado. Me extraña mucho, porque me estoy acordando de un mensaje. Ahí lo dejo, hasta aquí puedo leer".

Tras los cambios que estamos viendo en el programa, le preguntamos por la nueva faceta de Belén Esteban como presentadora de una sección titulada 'En lo de Belén' y nos da su más sincera opinión: "yo creo que Belén no tiene que ser presentadora, yo creo que Belén tiene que ser Belén" refiriéndose que la colaboradora gusta porque tiene esa naturalidad que engancha al público: "pierde el feeling, la esencia de lo que es Belén: una tía espontánea, una tía natural. A Belén, yo creo".

También le hemos preguntado a la presentadora qué opina de a Carlos Agüero como el novio perfecto para Alejandra Rubio: "Carlos es estupendo, de verdad. Es un niño estupendo". Incluso ha conocido a sus padres y la familia ha hecho buenas migas: "conocí a sus padres hace poquito, que vinieron a Madrid y muy bien. Pasamos una cena muy bien, me los llevé hasta de juerga". Además, Terelu confiesa estar en desacuerdo por la localización de la nueva casa de Alejandra y dice, no es cierto que estuviera tan cerca como le dijo ella: "sí, no vive tan cerca como estaba. Ella me lo ha disfrazado, me lo ha vendido un poco".

La colaboradora de televisión nos confiesa que María Teresa Campos se siente perdida por no estar trabajando: "me da mucho sentimiento porque, en el fondo, ellos solo saben trabajar. Su hobbie en la vida ha sido el trabajo. Cuando les paran se sienten inútiles. 'Soy un estorbo, no sirvo para nada' y a mí se me encoge mucho el alma, el corazón y el estómago" explicando así las últimas declaraciones de su madre en los medios.

También ha aprovechado los micrófonos para desmentir que haya mala relación con Makoke y asegura que fueron amigas en la época en la que Alejandra y Ana fueron íntimas, pero con el paso del tiempo la relación se enfrió: "no tengo relación, nos vemos en el trabajo" y añade: "no, pero no es que creyera que éramos amigas. La vida pasa por muchas etapas y por muchas circunstancias. Ha habido una etapa de la vida que hemos estado más unidas puesto que nuestras hijas estaban todo el día juntas, y luego la vida va cambiando".