Terelu Campos se cuela en 'Sálvame Diario' y manda una indirecta a María Patiño

Terelu Campos se ha colado en 'Sálvame Diario' en el día de hoy por dos veces. La primera vez porque Belén Esteban la llamaba en directo ya que recibía una llamada perdida suya, aunque se daba cuenta que habí sido un error telefónico ya que no se había producido esa llamada. Minutos más tarde, era la hija de María Teresa Campos la que volvía a llamar a la colaboradora porque le había vuelto a llegar un mensaje.

Jorge Javier Vázquez le pedía a Belén que le prestara el teléfono para hablar con Terelu y esta aseguraba que no quería hablar con él: "Porque no me apetece, ahora estaba recogiendo la ropa". Justo en ese momento, los tertulianos estaban tratando la relación que existe entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego, a lo que la periodista aseguraba que no iba a decir nada: "No voy a entrar en estas tonterías".

Como ya sabemos, Jorge lleva sin hablarse con Terelu desde la disputa con la gran María Teresa Campos, por eso esta ha aprovechado la llamada y le ha dicho en directo: "A ver cuándo me llamas, estoy esperando que me llames" y ha añadido: ""A ver si tienes eso pa' llamarme".

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si quería mandarle un mensaje a María Patiño y esta, muy seria, ha confesado: "No tengo nada qué decirle a María Patiño". Y es que el dueño del cortijo ha asegurado que si volviese al programa no se volverían a meter con ella, a lo que Terelu Campos se ha reído: "Eso no sería así porque entonces haríamos otro programa".