Terelu Campos da la cara en 'Sálvame Diario' y defiende públicamente a su hermana

MADRID, 14 (CHANCE)

La tarde comenzaba bastante difícil para Carmen Borrego tras la exclusiva con la que nos hemos despertado hoy de la revista Lecturas que afirmaba que la colaboradora no tiene ningún tipo de contacto con su hijo desde el pasado mes de octubre. Al parecer José María le pidió a su madre que dejara de trabajar en 'Sálvame Diario' y esta no lo hizo, siendo este el motivo principal de su enfado.

"Cuando una persona está bastante jodida lo normal es que sus amigos, su familia y sus compañeros, lo perciban y lo entiendan y vea cómo le cuesta seguir en el día a día" comenzaba diciendo Terelu Campos para defender a su hermana cuando empezaba a tratarse el tema en plató.

En ese momento, Carmen no podía evitar las lágrimas y aseguraba que "no puedo con las injusticias. Ya dije aquí en su momento que nadie me puede juzgar como madre. Los que me conocen y están a mi lado jamás podrán decir que yo he hecho nada malo con mis hijos". Además, la colaboradora ha lanzado un mensaje al aire: "Yo no me lo merezco pero hay otras personas que es impensable, así que vamos a ser todos justos y razonables".

"Hablando se entiende todo el mundo. No me voy a tirar al suelo para que nadie me pise porque no me lo merezco" sentenciaba la colaboradora que se negaba a hablar más sobre el tema, pero se abría un melón cuando se hablaba de que también está 'la abuela', haciendo referencia a María Teresa Campos y al daño colateral que este distanciamiento entre madre e hijo está provocando.