Terelu Campos deja claro que no se va a meter entre su hija Alejandra y Carlo Costanzia

MADRID, 18 (CHANCE)

Desde que se ha hecho público el romance entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, no se ha hablado de otra cosa que de la supuesta enemistad que Terelu Campos tiene con Mar Flores por su cercanía con Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias, quien mantuvo una relación con la modelo en el pasado.

Sin embargo, Europa Press ha podido hablar con la hija de María Teresa Campos y nos ha negado tajantemente que tenga una mala relación o enemistad con Mar: "Me da risa, no se puede cuestionar una relación que nunca ha existido, como se va a cuestionar, nunca en la vida hemos tenido una amistad ni hemos salido de fiesta ni una cena, entonces, la pobre le pasa lo mismo... qué tendrá que ver".

De hecho, ha utilizado nuestras cámaras para justificar que no la conoce de nada a pesar de pertenecer al mundo mediático y si ha coincidido con ella alguna vez, no se acuerda: "Que pertenezcamos al mundo mediático no significa que todos nos conozcamos, eso es normal, una cosa es que te haya visto en una fiesta, pero vamos ni me acuerdo".

En cuanto a la relación de su hija Alejandra con Carlo, la colaboradora de televisión nos ha dejado claro que no se va a meter: "Nunca me he metido eh, jamás en la vida, tú que eres amigo de Alejandra lo sabes, jamás me he metido en nada".

Tras pasar unos días en Málaga, Terelu reaparecía en Madrid y se mostraba apenada de que este huracán mediático se haya producido cuando disfrutaba de unos días de descanso en málaga: "Tengo más mala suerte, también, es que me tengo que reír porque digo 'a ver si es normal', es que llevo esperando desde que enterré a mi madre para ir a málaga, y digo... 'madre mía, me tengo que encontrar con todo'".