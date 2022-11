Terelu Campos le desea lo mejor a Zayra Gutiérrez: "A Zai le tengo mucho cariño, quiero que sea feliz"

MADRID, 13 (CHANCE)

Esta semana nos sorprendía el bombazo que soltaba Zayra Gutiérrez, hija de Arantxa de Benito y Guti, a través de sus redes sociales. La joven anunciaba que está embarazada y lo hacía con una fotografía en la que salía junto a su pareja, Miki Mejías, asegurando que estaban viviendo uno de los momentos más especiales de su vida.

Una noticia que ha revolucionado el panorama mediático y que nos ha hecho preguntar a muchos rostros conocidos, cercanos a la joven, sobre ello. Nos ha sorprendido especialmente las respuestas que nos ha dado Terelu Campos porque ha dejado a entrever que ha sucedido algo entre ella y Arantxa que ha provocado que no tengan la relación de la que disfrutaban hace años.

"Siempre he tenido una buenísima relación con Arantxa no sé qué ha pasado en los últimos tiempos, la última vez que la llamé y no me cogió, pero bueno, son cosas que pasan en la vida" nos confesaba la colaboradora. Además, subraya que "nuestras hijas han nacido casi todas el mismo año, es muy gracioso, un grupo de mujeres del mundo público hemos tenido a nuestras hijas unas seguidas de otras, por meses y ya está".

Y es que recordemos que Terelu, Arantxa y Makoke han compartido durante años una amistad muy entrañable que, con el paso de los años y según hemos podido ver, se ha terminado. Lo cierto es que ha sido la hija de María Teresa Campos la que se ha desvinculado de este grupo, pero por sus palabras, deja a entrever que algo ha pasado entre ella y la madre de Zayra.

En cuanto al embarazo de la joven nos comenta que "yo entiendo a Arantxa, a mí me llevaría un disgusto si Alejandra se quedara embarazada en este momento las que somos madres sabemos lo complicado yo soy hija también. Una vez que está ahí el apoyo tiene que ser total".

La hija de María Teresa deja claro que tiene mucho cariño a Zayra y le desea que sea muy feliz en esta nueva aventura: "yo a Zai le tengo muchísimo cariño, muchísimo y yo lo que quiero es que sea feliz, que esté bien, que el embarazo vaya bien y que lo disfrute, de verdad, pero con responsabilidad".