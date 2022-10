Terelu Campos desvela si Carmen Borrego tiene pensado dejar la tele tras la polémica con su nuera

MADRID, 27 (CHANCE)

Carmen Borrego ha vivido este miércoles en 'Sálvame' una de sus tardes más tensas. Las críticas que ha recibido por revelar vía exclusiva que su hijo la va a hacer abuela justo después de la filtración de unos audios de su nuera Paola Olmedo arremetiendo contra toda su familia le han pasado factura. Muchos no entienden que en este delicado momento haya aprovechado para sacar tajada económica y no han dudado en reprochárselo duramente, acusándola de tener un doble discurso cuando hay dinero por medio.

Acorralada, la hija de Teresa Campos - que mantiene que la exclusiva estaba pactada antes de que saliesen los famosos audios - rompía a llorar muy nerviosa, momento en el que Terelu entraba por teléfono en el programa visiblemente enfadada para defender a su hermana y pedir a sus compañeros que echasen el freno porque Carmen no se merecía tales ataques por el hecho de haber cobrado por anunciar que su hijo José María Almoguera espera su primer hijo.

Horas después Terelu ha reaparecido en la fiesta aniversario de un conocido restaurante de la capital e, intentando quitar hierro tanto a la exclusiva de su hermana como a los audios de Paola Olmedo, ha dado su punto de vista sobre la última polémica protagonizada por su familia y se ha pronunciado, por primera vez, sobre el hecho de convertirse próximamente en tía abuela, una palabra que reconoce que le encanta.

"Yo estoy bien, tranquila, pero si mi hermana sufre evidentemente sufro, y ha sido una tarde toledada en 'Sálvame' que se dice, y Carmen comete errores pero no se lo merece. En ningún momento se ha hecho una exclusiva sin el consentimiento de nadie. He llamado por teléfono porque me ha parecido que llega un momento en que dices 'somos compañeros todos, vivimos de esto'. Hay una carga de cinismo increíble entre nosotros... Si no hiciéramos exclusivas, ¿de qué vivimos? Nos quedamos en casa y nos buscamos la vida muertos de miedo" ha comentando dando la cara una vez más por su hermana.

Intentando pasar página con los audios en los que Paola arremetía contra ella y contra su hija Alejandra Rubio, Terelu asegura que "la única noticia importante para mí es que mi hermana va a ser abuela, mi madre bisabuela, que se va a volver loca con un bebé, y yo voy a ser tía abuela. Qué palabra tan bonita".

Confesando que está "encantada" con la llegada de su primer sobrino nieto - aunque todavía se desconoce el sexo tiene claro que prefiere un niño porque ya hay muchas niñas en la familia - la presentadora avisa a su sobrino José María entre risas que "yo no voy a ser la de quedarse con el niño para que salgan por la noche, eso ya lo digo". "Cuando tuve a la mía, me horrorizaba el miedo que tenía pero a partir de ahí, me encantan los niños. Cuando voy por la calle, pienso que dirán que soy idiota, porque hago así 'ay el bebé'" reconoce.

Muy unida a su sobrino, al que considera como un hijo, Terelu confiesa que "he sufrido mucho por él" tras la filtración de los audios de Paola: "Yo me imagino que el novio de mi hija me ponga verde, imagino en la posición en la que está mi hija. Pues es tu mujer, que no un noviete. Al final es un marrón muy complicado de gestionar".

Respecto a las críticas de la nuera de Carmen, la colaboradora es clara y, dejando claro que "no la conoce" porque no ha tenido "la oportunidad" ya que la ha visto "dos veces" en su vida, confiesa que lo que ha dicho sobre ella "me la pela. Como diría Mila me la bufa".

"En mi vida han pasado tsunamis muy grandes y tengo edad. A mí, el físico me importa lo justo, porque tengo un trabajo público y no puedo estar hecha un desastre. A mí lo que me importa es estar viva, que todavía sigo peleando con el cáncer todos los días de mi vida. Eso es lo que me importa, francamente. Yo soy una persona cero rencorosa. Vivir en el rencor, se lo dije, es producirte infelicidad. Nada más que siendo egoísta contigo misma, ¿para qué voy a ser rencorosa si la que va a estar jodida soy yo?" explica, asegurando que no le ha dado ningún tipo de importancia a los ataques de Paola.

Consciente de que Carmen lo está pasando muy mal, Terelu le ha pedido que se "tranquilice" tanto por ella como por Alejandra ya que, como revela, "he sufrido más por lo que ha dicho de mi hermana, que no se lo merece ni de lejos, que por mí". "Mi hermana es una pedazo de madre. Yo he sido una madre mucho más libre, a lo mejor he sido más egoísta porque yo he tenido una hija en un momento bueno de mi vida, con un trabajo estable, que me podía permitir tener personas con ella y sentirme yo segura y mi hermana no ha sabido nunca lo que es eso" añade.

A pesar de que no tiene ni idea de por qué Paola ha arremetido contra Carmen - "eso tendríais que preguntárselo a Paola, que no creo que vaya a contestar. O si, a lo mejor me da la sorpresa y contesta" apunta - sí sabe que no piensa preguntárselo: "Yo no tengo nada que llamarla. A mí me escribió y yo le contesté. Y ya está".

Se ha comentado que José María le habría pedido a su madre que dejase 'Sálvame'. Algo que Terelu tiene claro que no sucederá: "No va a dejar su trabajo, ¿por qué? ¿quiénes somos nadie para decir 'no puedes ir a trabajar'? ninguno. Yo no permitiría que mi hija me dijera a mí 'tú no puedes ir a trabajar'. Ni yo se lo diría a mi hija ni consentiría lo contrario. Sabemos en qué trabajo estamos, estamos en la tele, en Sálvame. Que nadie se engañe. Yo, desde luego, no estoy engañada".

"Bastantes porquerías hay en la vida como para yo hacerme el harakiri por esto. Pertenecer a una familia mediática no deja de ser una faena y que esto sirva para aprender. A mí me encantaría decirte que todo es bonito pero no todo es bonito. Esto pasa en cualquier familia pero en la mía pasa públicamente y esto es un desastre" concluye.

