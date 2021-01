Terelu Campos desvela, por fin, el motivo por el que se marchó de 'Sálvame Diario'

MADRID, 31 (CHANCE)

Han tenido que pasar muchos meses para que Terelu Campos desvela públicamente por qué decidió marcharse de Sálvame Diario y es que, aunque todos suponíamos cuál había sido el motivo, ella nunca había sido tan sincera en un plató de televisión. La entrevista de Carmen Borrego que salió publicada en la revista Lecturas esta semana ha sido el detonante del enfado de la colaboradora y por eso, se ha explicado como nunca y ha confesado abiertamente por primera vez por qué se marchó del programa de Jorge Javier Vázquez.

Recordemos que la madre de Alejandra Rubio se levantó de su silla y se marchó un día en el que no se dejó de hablar de Carmen Borrego... bien, pues el motivo no es otro que ese: "Cuando veo la entrevista me molesto y voy a hablar con ella. Manifiesto mi dolor, siento mucho que ella no haya entendido mi silencio. El trabajo es el trabajo pero, para mí, la familia es lo primero siempre. Y luego está el trabajo".

No se quedaba ahí la cosa porque el enfado de la hija de María Teresa Campos iba a más y culminaba: "Si alguien ha tenido los cojones de irse de un plató de televisión ha sido ésta que está aquí. El silencio es la mejor defensa y siempre he dicho que ella puede hacer lo que le da la gana". Y es que Terelu no entiende cómo su hermana ha hecho esas declaraciones poniéndola en una tesitura muy difícil como hermana públicamente.

De esta manera, Terelu Campos se ha defendido de las graves acusaciones que ha vertido su hermana contra ella y ha hablado por primera vez del motivo que le hizo cambiarse de programa. Todo ello con una pulla indiscutible a Carmen Borrego, para que sepa que por culpa de ella y de las polémicas que han generado decidió decir adiós a un programa en el que había crecido como profesional.