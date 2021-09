Terelu Campos y Edmundo Arrocet se enzarzan en directo

MADRID, 16 (CHANCE)

La tarde prometía intensa y lo cierto es que se ha producido un cara a cara de lo más tenso entre Terelu Campos y Edmundo Arrocet en directo en la primera parte de 'Secret Story'. El concursante está cansado de escuchar mentiras acerca de cómo zanjó su relación con María Teresa Campos y ya lo ha explicado por todas las esquinas de la casa, pero hoy... se ha tenido que enfrentar a la hija de la que fue su pareja durante seis años.

"Llevo dos años y medio con el mismo tema, ya dije yo lo que tenía que decir y punto" le decía Edmundo Arrocet a Jorge Javier Vázquez y añadía: "Yo he contado mi verdad y no hay otra, no hay más que lo que hay. Está todo escrito, a lo mejor a ella se le ha olvidado algo, no creo que mienta, pero se le habrán olvidado cosas desde un principio. Está todo escrito".

Además, el humorista ha asegurado que lo que más le ha molestado es la mentira y haber dicho públicamente que le dejó con un mensaje: "A mí me dolió mucho el hecho de que ella dijera que yo le había dejado por un WhatssApp, porque sabe que no es verdad. Después, la otra cosa, es que salgan leyendo una carta de un tema íntimo, las cosas de casa se quedan en casa, el resto conmigo no va porque nunca ha ido conmigo. Llevo 57 años en este tema y nunca me han pillado ni he hecho nada que no sea correcto".

Cuando Jorge Javier le ha contado lo que Kiko Hernández ha dicho esta tarde en 'Sálvame Diario' (afirmando que gritaba a María Teresa Campos y que ésta le tenía miedo en muchas ocasiones) el concursante se ha defendido asegurando que eso es mentira: "Eso se ve en el día a día, si hubiese tenido un carácter complicado no hubiésemos durado seis años. Hubo una primera vez que yo me fui y me vinieron a buscar, yo evidentemente he querido a Teresa, he estado enamorado de ella, si no, no hubiera estado con ella. La pasamos de película, es graciosa y la quiero".

El presentador le ha dado la opción a Terelu Campos de decirle algo a Edmundo y esta se ha despachado a gusto: "No tengo nada que decir, nada, que como él dice yo sé la verdad y sé los mensajes porque los tengo y nada más. Estoy de acuerdo que este tema es agua pasada, pero este tema no lo hemos sacado nosotros dos años después, ni yo he dicho una mala palabra de esta persona en ningún momento o una entrevista escrita mía en la que yo le insulte o hable mal de ella, pero el entrar en un reality implica que se te puede preguntar, lo entiendo. No somos nosotros quién hemos movido el tema ahora dos años después, esto no es bueno para mi madre, es lo peor que le puede pasar a mi madre, la que me importa es mi madre".

Edmundo Arrocet ha mostrado su apoyo en que a María Teresa Campos habría que dejarla tranquila: "A Teresa no habría que molestarla, de mí se ha dicho muchas cosas y nadie ha salido a decir que era mentira" y ha añadido que: "Yo lo que quiero es que dejen a Teresita tranquila, si es por comunicado yo podría hacer muchos durante dos años. Yo he escuchado a Carmen decir que estaba enojada conmigo porque yo había abandonado a Teresa y Terelu sabes que eso no es verdad. Yo no la deje por un WhatssApp, no mientan".

Eso sí, los dos han comenzado a discutir por cómo el humorista zanjó su relación con María Teresa Campos, tanto es así que Terelu le ha pedido que no le llame mentirosa porque ella ha visto los mensajes y sabe que se despidió por teléfono: "Sí es verdad, la dejaste por un WhatssApp, a mí no me llames mentirosa".