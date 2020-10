Terelu Campos, sobre su estado de salud: "Me hice revisión este lunes y de momento, todo bien"

MADRID, 4 (CHANCE)

Terelu Campos, muy comprometida con la lucha contra el cáncer, prestó su imagen nuevamente a la campaña solidaria de Ausonia este jueves pasado. Allí, la colaboradora de televisión habló de muchas cosas, entre ellas cómo se encuentra ahora la periodista tras haber pasado dos cánceres de mama y una doble mastectomia. Como bien sabemos, la hermana de Carmen Borrego es toda una luchadora que no ha dejado de mirar frente a frente a esta maldita enfermedad.

En estos momentos, Terelu confiesa que: "Me hice la revisión este lunes y de momento todo bien gracias a dios. Hice resonancia magnética que es lo peor porque yo meterme en el tuvo ese... Soy muy claustrofóbica pero mi doctora es maravillosa y se mete conmigo y me da la mano. Si no es por eso y por los dos lexatines que me manda el anestesista para hacerlo. Me hago una analítica también que está bien gracias a dios. He cambiado de oncólogo porque el mío se ha jubilado y me ha partido el corazón después de tantos años, pero bueno, como tenemos relación yo le he mandado todas las pruebas y me puso ayer: "Teresa, enhorabuena, está todo fenomenal"".

Y es que estos comentarios alegran el día a cualquiera y lo cierto es que Terelu Campos sabe de más cómo de importante son. En cuanto a cómo va a ser ahora el periodo de revisiones, la hija de María Teresa Campos asegura que: "Yo me hago revisiones cada seis meses". Lo que sí que ha querido dejar muy claro es que además del Covid, el cáncer sigue estando presente en nuestras vidas y por eso ha mandado este mensaje tan directo:

"Las personas no se pueden olvidar de que hay que hacerse las revisiones. Yo entiendo que ahora se tenga miedo de ir a un hospital pero la detección precoz del cáncer te puede salvar la vida. Yo sé que es difícil, y además hay que pedirle a la sanidad que no anule las revisiones ginecológicas porque al final no pillas el Covid pero te mueres de un cáncer. Entiendo que la prioridad es saber cómo combatir el Covid, pero no se puede parar la investigación del cáncer, es que eso tampoco se puede parar. Yo estoy preocupadísima con ese tema porque sé que muchas personas hemos superado el cáncer gracias a todo lo que se ha invertido en investigación, en tratamientos nuevos, no os podéis imaginar, yo que he tenido dos cánceres, en unos años lo que cambia uno de otro".