Terelu Campos, firme en su decisión respecto a María Teresa Campos: "Hay que preservar su imagen"

MADRID, 15 (CHANCE)

Hace meses que las hijas de María Teresa Campos llevan hablando de la situación delicada en la que se encuentra la veterana comunicadora. Al fin y al cabo, el paso de los años nos afecta a todos los mortales por igual y su madre, no es otra que una mujer que ahora merece ser respetada en un segundo plano tras la intachable carrera profesional que ha desempeñado en los medios de comunicación.

Hace unas semanas se publicaban unas imágenes de María Teresa en una portada de revista y esto provocaba que Terelu Campos emitiera un alegato desde su programa, 'Sálvame Diario' para reivindicar el 'derecho a envejecer' dignamente de su madre. Algo que se había respetado hasta ahora.

Europa Press ha podido hablar con la presentadora de televisión en exclusiva y nos ha confesado que "no digo que no se hable de ella, que no me preguntéis, que no estéis preocupados, ni se me ocurre ahora, pero hay que preservar su imagen". Unas palabras que quiere calen en la sociedad porque su madre "tiene el derecho a envejecer dignamente". Un feo que no ha querido pasar por alto, pero del que espera que se aprenda para que no vuelva a suceder.

Acompañada por su hija, Terelu celebraba el día de San Valentín con la joven y unos amigos: "con un matrimonio íntimo amigo nuestro que ha llamado a su mujer y le ha dicho, vamos a comer nosotros, Alejandra y Terelu, digo fenomenal" y aprovechando el día, le preguntábamos por la reciente ruptura de su hija.

Hablando desde la experiencia, la hermana de Carmen Borrego no descarta una reconciliación de su hija con su expareja porque en la vida "nunca digas nunca jamás". Algo que ella sabe muy bien a pesar de que haya declarado hace unos días que tiene la firme intuición de que no volverá a estar con un hombre: "hay cosas en las que uno está bien, está tranquila y a gusto".