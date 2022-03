Terelu Campos guarda silencio tras la entrevista de su hermana Carmen

MADRID, 30 (CHANCE)

Carmen Borrego ha aparecido este miércoles en los quioscos en una entrevista que le ha concedido a Kiko Hernández para la revista Diez Minutos y nos ha dejado muy sorprendidos porque llevábamos mucho tiempo sin escuchar unas declaraciones tan polémicas de la hija pequeña de María Teresa Campos.

Una entrevista en la que ha hablado del delicado momento por el que está pasando su madre desde que no tiene trabajo en los platós de televisión y del ánimo tan bajo que tiene por este motivo. Además, también ha explicado que ha ganado mucho dinero como directora de programas y que se ha llegado a gastar ocho millones de euros. Unas cifras que se han soltado a la ligera y que, de seguro, han impactado a todos los lectores de esta publicación.

Hemos hablado con Terelu Campos en el día de hoy porque ha acudido con su madre a que le entreguen en el premio periodismo 2022 en Andalucía y nos ha asegurado que no ha leído la última entrevista de su hermana Carmen: "Cuando la vea, hijo, te lo diré. Mientras que no la vea Es que no te puedo hablar de lo que no he visto". Además, la periodista ha guardado silencio ante todas las declaraciones de su hermana asegurando que no había leído la entrevista.

La hija de María Teresa Campos se muestra muy orgullosa por el reconocimiento que ha recibido su madre en Andalucía: "Todo el orgullo del mundo". En cuanto a si se quedarán unos días en Sevilla: "Qué va, cariño, nos vamos por eso, porque está muy cansada".