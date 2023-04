Terelu Campos habla por primera vez de la nueva relación de su hija, Alejandra Rubio, con el futbolista Carlos Aleñá

MADRID, 10 (CHANCE)

Tres meses después de anunciar su ruptura con Carlos Agüera -con el que mantuvo una discreta relación durante año y medio- Alejandra Rubio vuelve a estar enamorada. Así lo descubre la revista Pronto este lunes, con imágenes exclusivas de la hija de Terelu Campos en actitud cariñosa con su nuevo amor, el futbolista Carles Aleñá.

Su madre, Terelu Campos, ha comentado en 'Sálvame' que le parece la nueva ilusión de su hija: "Yo lo que sí he visto es que este chico es un deportista comprometido y preocupado por su trabajo y porque nadie de su exterior pueda afectar al desarrollo de su profesión". La colaboradora de televisión asegura que "tanto el padre de mi hija como yo hemos educado a nuestra hija en respeto", por lo que entiende que por el momento quieran llevar su romance en secreto por el bien del joven deportista: "Pueden estar bastante unidos en el respeto de la profesión tanto de uno como otro".

Terelu confiesa que tan solo ha coincidido una vez con el futbolista del Getafe y que fue pura coincidencia: "Yo solo lo he visto una vez, y circunstancialmente porque yo iba a otro sitio". Además, admite que tan solo tuvo la oportunidad de hablar con Carlos sobre su profesión: "Yo lo que he dicho es que como a mi me gusta el fútbol la conversación que he tenido con él es de fútbol". La primera impresión que se llevó del joven asegura que es "ese compromiso por su profesión" y entiende que "haya preocupación porque nosotros, que somos la prensa, podamos alterar su trabajo".

La hija de María Teresa Campos asegura que su hija no ha entrado en detalles con ella sobre qué relación mantiene actualmente con el futbolista de 25 años: "Yo la oigo a ella hablar con una amiga y entonces es cuando tengo que hilar. Cuando llegó a ese sitio digo, a lo mejor estaban hablando de ese chico". Además, confiesa que de primeras parece un buen chico y no le importa a qué se dedica: "A mi a priori no me disgusta nadie de ninguna profesión, me disgusta que sea una mala persona, que no haga las cosas bien*".

Kiko Matamoros también ha querido opinar al respecto, admitiendo que cree "que es una relación que ya lleva tiempo y se ha mantenido en secreto por prudencia". Algo a lo que María Patiño ha replicado rápidamente, asegurando que "Kiko lo sabe porque Ale y Marta López son amigas, y esas cosas se les cuenta antes a una amiga que a una madre": "Lo que no ha mantenido en secreto con sus amigas es que lleva tiempo con este chico".