Terelu Campos habla sobre su relación con Rosa Benito

MADRID, 7 (CHANCE)

Después de que Rocío Carrasco anunciase que iba a tomar medidas legales por la vía penal contra Rosa Benito tras afirmar a través de redes sociales que las facturas que ha presentado en su documental son falsas, hoy se ha hablado en 'Sálvame Diario' de en qué punto está la relación de amistad de ésta con Terelu Campos. Ambas trabajaron durante años en el programa y siempre tuvieron una gran complicidad, pero ahora, la situación ha cambiado por completo.

Terelu ha confesado que "no hay un motivo concreto" por el que se ha enfriado la relación simplemente porque "hay una acumulación de situaciones y de pronunciamientos de Rosa que yo no entiendo". Lo primero que le molestó a la colaboradora fue cuando Rosa dijo "que mi madre obliga a Rocío Jurado a ir a su programa cuando estaba en la otra cadena. Yo me quedo muerta cuando lo escucho".

Además, Terelu ha confesado que se ha portado siempre muy bien con su hija: "yo creo que he apoyado a su hija, Rosario Mohedano, siempre he defendido que se busca la vida honradamente, que se prepara para ello" por eso no entiende "cuando cosas que ella y yo hemos hablado, veo que no hay ni una mínima compasión, ni caridad hacia Rocío Carrasco, eso me deja en shock porque no lo entiendo".

La hija de María Teresa Campos ha mirado a cámara y le ha lanzado un mensaje a Rosa: "Tú y yo hemos hablado muchas cosas Rosa, nos hemos callado muchas cosas porque así lo quería tu sobrina Rocío Carrasco y porque así me lo pedía mi amiga-hermana Rocío Carrasco". Por último, Terelu ha confesado que el único motivo por el que piensa que puede actuar así es por "una influencia familiar".