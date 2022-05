Terelu Campos y Kiko Hernández reaccionan a las palabras de Alejandra Rubio

MADRID, 5 (CHANCE)

La semana pasada vivimos un momento histórico en 'Sálvame Diario', tras una discusión entre Kiko Hernández y Carmen Alcayde, este hacía las paces con Terelu Campos después de más de un año de enfrentamientos. Recordemos que fue tras la salida de la presentadora del programa cuando la relación entre ellos se rompió y todas las semanas había una nueva polémica.

El pasado fin de semana era el turno de Alejandra Rubio, que dejaba claro desde 'Viva la vida' que ella nunca le hubiese perdonado porque "se lo va a volver a hacer". La joven se sinceraba con Emma García y aseguraba que no entendía cómo su madre había perdonado al colaborador y afirmaba que Kiko había dicho cosas muy fuertes de su familia.

"A mí me encanta porque es libre y yo quiero que sea libre, me guste o no me guste. Yo soy su madre, pero eso no significa que yo tenga que condicionar su pensamiento, en mi familia es algo que tenemos clarísimo" decía Terelu Campos después de ver el vídeo en el que salía hablando su hija.

Y Kiko Hernández retomaba su respuesta por ahí: "Si hay algo que me gusta de este programa es que siempre me han dado libertad, respecto a lo que ha dicho 'yo no lo hubiera perdonado' no voy a contestar, simplemente para demostrarle a tu hija que el tiempo le va a quitar la razón".

Además, el colaborador ha asegurado que Carmen Borrego también ha mediado entre ellos: "Y por otro lado, parte importante de ese abrazo que te di también la tuvo Carmen Borrego, que semana sí y otra también me decía 'Terelu te quiere, no te pongas así'..." y al final, asumía lo mal que se ha portado con ella: "Nos hemos equivocado todos, Kiko Hernández sí se ha equivocado, pero nos hemos equivocado todo" y terminaba asegurando todo el cariño que le tiene: "Cuando pasa tiempo, parece que no ha pasado nada y eso es porque te tengo cariño".