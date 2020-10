Terelu Campos niega en rotundo que María Teresa Campos se vaya a reconciliar con Edmundo Arrocet

MADRID, 1 (CHANCE)

Terelu Campos ha presentado esta mañana un acto de Ausonia donde vuelve a ser imagen de la marca y ha dejado bien claro que no hay una posible reconciliación entre María Teresa Campos y Edmundo Arrocet. A pesar de todas las informaciones que ha habido a lo largo de esta semana que afirmaban que la que fuera presentadora de televisión podría hacer las paces con el que fue su pareja, su hija se ha encargado de desmentirlo por todo lo alto.

"Es que no lo pienso y no se me pasa por la cabeza, vaya. Pero que es absolutamente mentira" ha dicho Terelu Campos cuando le hemos preguntado por una posible reconciliación entre su madre y Bigote Arrocet. Lo que sí que ha querido confesar es que entiende que su madre añore la compañía que Edmundo le daba: "Ella, sí que es cierto, que ve su móvil y ve fotos de ellos dos. Fotos que él la ha hecho y es natural. A mí se me encoge el alma cuando se emociona".

En cuanto al otro conflicto familiar en la que la hija de una expareja de José Carlos Bernal intenta desacreditar al marido de carmen borrego, Terelu sale en defensa de su cuñado: "No sé quién habla, ni cómo es físicamente ni nada de nada, pero yo sé la pedazo de persona que es mi cuñado. Es una de as mejores personas que yo he conocido en mi vida. Una persona comprometida con su familia y es lo único que os puedo decir porque de lo demás cómo no sé quién es, no puedo opinar de alguien que no sé quién es".