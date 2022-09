Terelu Campos, orgullosa con el nuevo rumbo profesional de su hija, Alejandra Rubio

MADRID, 30 (CHANCE)

Demostrando una vez más la maravillosa relación que mantiene con su hija, Terelu Campos no ha dudado en hacer un hueco en su apretada agenda para arropar a Alejandra Rubio en la 'rentré' otoñal de la discoteca en la que la influencer trabaja como relaciones públicas.

Una noche muy especial en la que la colaboradora coincidió con su hermana Carmen Borrego - que tampoco se quiso perder el evento, presumiendo de que Las Campos vuelven a ser una piña - y en la que nos ha contado el gran momento que está viviendo en la actualidad: "Estoy muy bien, la verdad es que sí. Cruzo los dedos porque nunca se sabe en esta vida, pero estoy haciendo un trabajo que me gusta, estoy tranquila, a gusto, con buen rollo con mis compañeros". "No siempre es fácil porque todos tenemos que trabajar pero estoy feliz" reconoce.

En cuanto a su salud, Terelu desvela que a pesar de encontrarse muy bien, sigue con sus revisiones del cáncer de pecho que padeció en 2018 y será a principios de 2023 cuando vuelva al hospital: "Me dijo el médico: "Te toca diciembre o enero" y dije: "Enero mejor, que en diciembre me lo detectaron"*" nos cuenta, reconociendo que es "supersticiosa" y "hay fechas que me dan miedito".

Y si ella vive un gran momento marcado por la tranquilidad, su hija Alejandra acaba de lanzarse al mundo del periodismo, debutando con su propia sección en el diario 'ABC'. Un sorprendente reto que su madre aplaude orgullosa. "Yo he sabido siempre que le gusta escribir y además creo que se le da muy bien, y no es amor de madre" apunta, confesando que ella es de las madres que "anima a todo porque con su edad y encima teniendo cualidades..."

"Yo reconozco que soy de las de periódico en papel todavía. Eso lo he mamado. Y cuando el sábado pasado llega el periódico y de pronto vi lo de mi hija* Tengo que reconocer que me emocioné, me hizo mucha ilusión" añade orgullosa, destacando que en lo de su afición a los libros y a la escritura "Alejandra es igual que su abuela".

Hablando de María Teresa Campos, Terelu explica que de salud se encuentra "bien". "Gracias a Dios mi madre no tiene ninguna enfermedad. De momento ahí va, con los achaques de tener sus años, que no lo digo que me regaña" confiesa, revelando que aunque su madre quiere volver a televisión, ella se lo ha quitado de la cabeza: "Las ideas muchas veces te las quita la vida. Mi madre es historia de España. Se lo ha ganado a pulso, trabajando desde los 15 añitos que se dice pronto, y sin parar. Y el problema que tienen es que no tienen hobbies, no saben hacer otra cosa" se lamenta. "Yo le digo que disfrute, que esté tranquila, que escriba. Yo la digo: "¿Por qué no escribes" y es: "no, porque me da mucha pereza". "De vez en cuando hace algo, y prepara proyectos de programas. Ella en eso no ha parado" asegura.

Y de su madre, a la que es como su hermana, Rocío Carrasco, de quien destaca el gran momento que atraviesa: "Las cosas se tenían que ir ordenando y en ese sentido yo me alegro por ella. Ha sufrido mucho. El silencio muchas veces es tu aliado durante un tiempo, pero luego se puede convertir en tu enemigo y cuando ya se estaba convirtiendo en su enemigo, había que tomar cartas en el asunto".

Respecto a las declaraciones de la hija de Rocío Jurado asegurando que tendría un 'cara a cara' con José Ortega Cano y con Olga Moreno, Terelu está convencida de que es verdad porque, como asegura, "no es farolera, lo dice de verdad". Sin embargo, la presentadora cree que "falta mucha valentía" para que se produzcan estos careos y no ve ni al torero ni a la ex de Antonio David enfrentándose a Rocío.

Y si de actitud valiente ante la vida se refiere, Terelu ha querido aplaudir la actitud de Tamara Falcó tras su ruptura con Íñigo Onieva a causa de una infidelidad: "Quiero decirle que todos hemos tenido reveses en la vida y en lo sentimental, pero echarle arrojo, echarla valentía y decir: "Me ha pasado esto, estoy aquí y no me voy a esconder"* Y además, que se esconda el que se tiene que esconder, y no es Tamara Falcó. Me encantó verla, me emocionó. Yo también la hubiera aplaudido".