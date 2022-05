Terelu Campos se pronuncia sobre las declaraciones de su hija Alejandra tras la boda del hijo de Carmen Borrego

MADRID, 17 (CHANCE)

La boda del hijo de Carmen Borrego continúa dando mucho de qué hablar y, a pesar de que se celebró el pasado sábado, todo apunta a que seguiremos con este tema durante los próximos días. Y es que a la filtración de diferentes fotografías del enlace - pese a que los invitados tuvieron que firmar, presuntamente, un contrato de confidencialidad para salvaguardar la exclusiva - y a las informaciones de que la colaboradora de 'Sálvame' no disfrutó del día más especial de su hijo José María Almoguera o tiene mala relación con su nuera, se unen las diferentes voces que apuntan a que Alejandra Rubio estaría echando más leña al fuego y creando más polémica en lugar de apagar el incendio que rodea de nuevo al mediático clan.

Tan sincera como siempre, la hija de Terelu Campos aseguraba en 'Viva la vida' que creía que su tía no había disfrutado de la boda porque la había visto enfadada, y tampoco dudaba en pronunciarse sobre la llamativa ausencia de Rocío Carrasco y Fidel Albiac - que tienen una estrecha relación con Carmen Borrego - afirmando convencida que, de casarse ella, sí hubiesen estado en la celebración.

Unas declaraciones que la propia Carmen no ha tardado en desmentir ante nuestros micrófonos, dejando claro que no se lo pasó mal en la boda y que quizás Alejandra ha "confundido preocupación con enfado". "Todo fue muy bonito y muy emotivo y estuve súper feliz" ha asegurado.

Ahora os ofrecemos las reacción de Terelu Campos a la polémica que rodea la boda de su sobrino y en la que Alejandra se ha visto inmersa por haber confesado que había visto a su tía enfadada durante la fiesta. Muy seria y molesta por el hecho de que su hija esté de nuevo en el punto de mira - y porque se pueda desatar una nueva guerra entre tía y sobrina ahora que las aguas han vuelto a su cauce - la presentadora prefiere mantenerse al margen: "No voy a hablar de nada".

Cargada con una gran maleta, Terelu ha puesto tierra de por medio y se ha ido de vacaciones sin pronunciarse sobre las declaraciones de Alejandra ni sobre la comentadísima ausencia de Rocío Carrasco en la boda. Haciendo gestos y lanzando miradas de cansancio al escuchar nuestras preguntas - "ya otra vez lo mismo es absurdo" asegura - la hija de María Teresa Campos zanja la polémica asegurando que está "todo estupendo y maravilloso" y que "todo el mundo estuvo muy feliz gracias a Dios"

¿De una boda sale otra? ¿Ve a Alejandra pasando por el altar con Carlos Agüera? Terelu lo tiene claro: "Espero que no. Me parece un poco precipitado". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!