Terelu Campos, su reacción a la expulsión definitiva de Lorena Morlote de 'Supervivientes'

MADRID, 1 (CHANCE)

Segunda expulsión definitiva en 'Supervivientes 2024' tras el adiós al reality, hace justo una semana, de Rocío Madrid. Después de que Kike Calleja fuese el elegido por la audiencia el jueves para irse a 'Playa Limbo' junto a Lorena Morlote, Laura Matamoros y Kiko Jiménez, este domingo uno de los 4 debía despedirse para siempre de la aventura.

La noche comenzaba con una dura prueba para ver quién se convertía en el líder y se libraba de la expulsión. El ganador del juego, el novio de Sofía Suescun, que conseguía la inmunidad y salvarse automáticamente, quedando el segundo expulsado definitivo de la edición entre sus compañeros.

La elegida tras una votación exprés era Lorena Morlote, que tras dos semanas conviviendo con Laura y con Kiko ha dicho adiós a los Cayos Cochinos con una gran sonrisa. "No puedo más, no me puedo ni levantar, es muy duro. Es que estoy muy mal, así que muchas gracias" ha reconocido agradecida al público, feliz por regresar por fin a casa.

Una alegría que no ha compartido la hija de Kiko Matamoros, que ha roto a llorar desconsolada en cuanto ha escuchado el nombre de la peluquera. "Alégrate, no me llores" le ha pedido Lorena, con la que ha hecho tan buenas migas -a pesar de las reticencias iniciales de ambas porque Morlote era íntima amiga de Makoke- que incluso planean abrir un negocio de peluquería y estética juntas en la capital cuando finalice el concurso.

Y de la reacción de una destrozada Laura a la de una eufórica Terelu Campos, que no ha dejado de hacer campaña en sus redes sociales en los últimos días para que se salvase su íntimo amigo Kike Calleja. "Gracias, gracias de verdad a todos. Habéis salvado a una gran persona. No tengo nada en contra de Lorena Morlote porque no la conozco, pero necesitaba que se salvara Kike, que veáis su lado divertido, el ser humano tan maravilloso que es. Soy feliz" ha exclamado muy emocionada en un vídeo compartido en Instagram.