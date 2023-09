Terelu Campos reaparece en televisión tras la muerte de su madre, María Teresa Campos

MADRID, 27 (CHANCE)

Hace tan solo una semana conocíamos que Terelu Campos volvía a la televisión para ser colaboradora de 'La Plaza', programa presentado por Jordi González y en el que esta misma tarde ha dado su primera entrevista tras el fallecimiento de su madre, María Teresa Campos. Se trata de la primera vez que la colaboradora vuelve a los platós desde el fin de 'Sálvame' el pasado 23 de junio y su reaparición ha sido de lo más esperada.

Jordi no tardaba en sentarse con la hermana de Carmen Borrego a solas, después de presentar a las tertulianas que le acompañarán por las tardes, e iba al grano... ¿Se ha muerto María Teresa de tristeza? a lo que la colaboradora ha respondido: "Puede ser uno de los ingredientes de su fallecimiento".

Muy sincera, Terelu ha comenzado explicando que "a mí madre se le paró la vida el día que dejó de pisar un plató de televisión" y que, a partir de entonces, "ese cerebro prodigioso y esa mente activa empezó a deteriorarse, la devoró por dentro y la consumió por fuera".

Como en otras ocasiones, la hija mayor de María Teresa Campos ha explicado que su madre pertenecía a "una generación que ha conocido muy poco lo que es el ocio" y que "su mayor inyección de vida se la daba un plató de televisión", por eso llevó tan mal su retirada de la pantalla.

"Ella siempre decía una frase 'quiero que me retire el público y a ella el público no la ha retirado, la retiró una empresa" ha confesado la invitada, dejando claro que le hubiese gustado otra 'despedida' ya que "su público siempre le pidió que volviera y esa ha sido su gran pena, que no se la ha permitido que el público la retirase".

La Campos se ha desahogado con Jordi, comentando la dureza de ver a una de las grandes pedir trabajo: "Tú sabes lo que es ver a tu madre rogar tener trabajo" y ha desvelado que en sus últimos meses, su madre seguía pensando en su profesión: "Ella aún se levantaba todos los días y sus temas de conversación, con dificultad para entenderla, eran relacionados con el trabajo"

Terelu ha desvelado que este último año "ha sido espantoso" porque "al principio empezó a ser consciente de que algo le pasaba" y alguna vez "te llamaba y te decía '¿ayer me pasó algo verdad?' después de haber tenido alguna crisis". Por eso, la colaboradora asegura que "el dolor de la mente es lo más devastador que un ser humano puede vivir, para él y para los que están a su alrededor".

Uno de los momentos más emotivos de esta entrevista se ha producido cuando su hermana Carmen se ha colado a modo de mensaje, en forma de vídeo, y le ha mandado su total apoyo por volver a TVE y Terelu ha recalcado sus palabras: "Estoy feliz por volver a trabajar en el lugar donde aprendí cómo se hacía la televisión".

Tras este 'íntimo' en el que el presentador y la colaboradora se han desahogado y han mostrado su felicidad por volver a comenzar en la que ha fue su escuela, ambos han vuelto a la mesa con el resto de tertulianas, entre las que se encontraban Celia Villalobos, Judith Mascó y Marta Nebot.