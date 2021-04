Terelu Campos y Rosa Benito se reencuentran tras la emisión de 'Rocío, la verdad para seguir viva'

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Terelu Campos y Rosa Benito se han reencontrado este martes en la entrega de los Premios Radio Televisión, gala presentada por la hija de María Teresa Campos y a la que la cuñada de Rocío Jurado, muy esquiva, ha asistido como invitada. Se trata del primer encuentro entre una de las grandes críticas y de una de las más firmes defensoras de Rocío Carrasco desde la emisión de su serie documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Retomando poco a poco la normalidad, y respetando las medidas restrictivas a causa del Covid, la profesión periodística ha vivido una divertida entrega de premios a la que tampoco han faltado otros rostros conocidos como Lydia Torrent, Caco Senante o Belinda Washington.

Mientras que Rosa Benito, muy sonriente y con un primaveral vestido de flores en tonos rojos, ha evitado atender a la prensa tras sus recientes críticas a Rocío Carrasco por algunas de las vivencias que ha confesado en su serie documental - convirtiéndose en uno de los pocos azotes públicos de la hija de Rocío Jurado en las últimas semanas - Terelu Campos, una 'hermana' para Rociíto, ha preferido no desvelar cómo se encuentra su íntima amiga tras el paso al frente que ha dado con 'Rocío, la verdad para seguir viva', desatando una ola de solidaridad sin precedentes tras confesar la pesadilla que vivió durante su matrimonio con Antonio David Flores.

Con un traje de chaqueta en tonos dorados, y una inmensa sonrisa, Terelu se mostraba feliz por retomar su faceta de presentadora: "Muy contenta. Era algo que tenía que haber hecho el año pasado pero por circunstancias que todos conocemos no se pudo realizar físicamente y aunque si se hizo la gala online este año hemos conseguido, aunque sea con poquito aforo, poder estar".

Asegurando que no echa de menos presentar "porque ahora estoy muy tranquilita" y confesando que nada tiene que ver presentar una Gala con un programa, la comunicadora ha señalado que "es muy diferente hacer televisión que hablar en público. Presentar una gala es algo muy diferente. No presento una gala desde el Jurásico casi, eso lo hacía muy al principio de mi carrera. Llevo muy marcado el guión".

Sobre la faceta mediática de su hija, Alejandra Rubio, Terelu - sin poder ocultar su orgullo al comentar que "va mejorando y aun es muy jovencita" - lo tiene claro: "Me gustaría verla haciendo lo que a ella le haga feliz. Al final los padres lo que queremos es que ellos encaucen su vida de la manera que les haga feliz y que cumplan los sueños que tengan. Si su sueño es presentar que lo haga". Eso sí, no duda en confesar que, aunque le pide algún que otro consejo, suele hacer más caso a su abuela, María Teresa Campos, que a su madre.

La veterana comunicadora, precisamente, todavía no ha sido vacunada contra el Covid, algo que le da un poco de miedo a Teresa, que sigue adelante con su programa "La Campos móvil" pese a lo que se ha publicado sobre su cancelación: "no ha pasado nada. Están con los permisos. Como ahora en internet se dice que si el cinturón no es el exacto... la liais siempre".

Por último, aunque Terelu ha confesado que Rocío "está bien" tras la emisión de los primeros capítulos de su desgarradora docuserie, ha preferido no entrar en detalles de cómo se ha tomado la impresionante expectación que se ha creado con su impactante testimonio: "Las hermanas hablamos en privado", ha confesado, dejando claro lo que Rocío Carrasco significa para ella. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!